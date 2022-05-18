Еще один путинский "ястреб" долетался: бойцы ВСУ "приземлили" самолет оккупантов

Бойцы ВСУ приземлили самолет оккупантовИгла, самолет / @57InfantryBrigade / УНИАН

В среду, 18 мая, украинские военнослужащие сбили очередной боевой самолет российских оккупантов. Об этом говорят в Facebook представители пресс-службы 57-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"По данным штаба, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины в Николаевской области нанесли сокрушительный удар по еще одному российскому военному самолету. В итоге от него осталась только куча металлолома. Такой самолет стоит 50 миллионов долларов, говорит украинский журналист Роман Бочкала. Который на своем Telegram-канале и опубликовал видео уничтоженного горящего самолета.

"Так горят 50 миллионов. Военно-воздушных сил России. Долетались. Николаев – это сила!", - написал автор видео.

До того Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении к нации о том, что ВСУ в общей сложности сбили 200 российских военных самолетов.

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них – молодые срочники", - сказал Зеленский.

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