Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – Соскин

ВСУ могут пойти в наступление на Гомель и приграничные города России - Соскин / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, УНИАН

Война России против Украины может быть перенесена на российскую территорию в том случае, если Москва нанесет удары по центрам принятия решений. Москва может ударить по Киеву и Львову с территории Беларуси. Однако если агрессор пойдет на такой шаг, ВСУ могут не только ударить по белорусскому государству, но и пойти на Гомель, а также приграничные российские города. Война рискует превратиться в международную конфронтацию. Следует предупредить Запад и Путина о том, что Украина способна ответить. События в Крыму тому подтверждение. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

В чате на Главреде рассказал о том, что Россия в ответ на события в Крыму может пойти на эскалацию войны с Украиной. По его мнению, есть риск усиления бомбардировок украинских городов.

"Так же, как и на всё остальное, в частности, на потопление крейсера "Москва" и освобождение острова Змеиный – Россия будет больше бомбить украинские города. Произойдёт усиление и расширение войны. Последние события свидетельствуют о том, что Россия не может достичь какого-либо ощутимого результата нигде: ни в Херсонской, ни в Запорожской, ни в Харьковской областях. Разве что немного, на 10 км, продвинулись возле населённых пунктов Авдеевка и Пески. И всё", - считает Соскин.

С точки зрения эксперта, Россия может ударить по Киеву и Львову с территории Беларуси.

"Потому единственное, что может в данной ситуации Россия – эскалировать уровень боевых действий и нанести удар по Киеву с территории Беларуси. Николаев, Запорожье, Марганец, Никополь, Харьков – эти города Россия и так непрерывно бомбит. При этом россияне завозят С-300 и С-400 в Беларусь, соответственно, могут попытаться ударить с белорусской территории по Киеву и по Львову", - предположил политолог.

Как полагает он, тогда Украина, вероятно, нанесет удары по Беларуси и приграничным российским городам. Более того, ВСУ могут пойти в наступление на белорусский Гомель и на те же приграничные города – Белгород, Брянск, Курск.

"Если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то в ответ будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам: Белгороду, Брянску, Курску, то есть война зайдёт на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все приграничные города РФ", - рассуждает Соскин.

Политолог прогнозирует, что при подобных обстоятельствах есть риск превращения войны в международный вооруженный конфликт. Украине, отметил он, следует предупредить Запад и Путина, что Киев, если Москва пойдет на эскалацию, может перейти к ответному шагу. И события в Крыму это уже продемонстрировали.

"Тогда втянутся все другие государства, и это уже будет евразийская война, никто не сможет отсидеться в стороне. Польша втянется в войну, страны Балтии, Финляндия, Швеция, Германия, США… Никто не останется не задействован. Поэтому нужно предупредить союзников и Путина о том, что, если только Россия попробует, получит то-то и то-то. Мы уже можем, Крым это показал", - подчеркнул Олег Соскин.

Ранее Соскин заявил, что РФ пытается собрать войска на юге Украины, чтобы пойти в последующее наступление в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Однако, согласно его прогнозу, оккупантам не удастся достичь своих целей. Если Путин пойдет на захват городов, ВСУ будут наступать уже на территории России.

Политолог Соскин также прогнозирует серьезное сражение армии Украины с войсками России на юге. Он полагает, что перед тем, как начать военную операцию по освобождению Крыма, нужно деоккупировать южные украинские земли.

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