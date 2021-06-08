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Если Россия готова: Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма

8 июня 2021, 12:17
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По его словам, такой вариант возможен.

Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма
Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма / Reuters

Представитель украинской делегации в трехстороннем контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, при каком сценарии возможно пустить воду из Украины в аннексированный Россией Крым, то есть прекратить водную блокаду полуострова.

По его словам, такой вариант возможен – но от России в этом случае потребуются "очень серьезные уступки". Об этом Арестович рассказал в интервью Телеграф.

"Она (позиция Киева по вопросу водной блокады Крыма – ред.) может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России. Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?" – пояснил представитель Киева.

Напомним, Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России.

На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.

Украина готова возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.

Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.

Водная блокада Крыма: новости

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

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