Если Россия готова: Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма

Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма / Reuters

Представитель украинской делегации в трехстороннем контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, при каком сценарии возможно пустить воду из Украины в аннексированный Россией Крым, то есть прекратить водную блокаду полуострова.

По его словам, такой вариант возможен – но от России в этом случае потребуются "очень серьезные уступки". Об этом Арестович рассказал в интервью Телеграф.

"Она (позиция Киева по вопросу водной блокады Крыма – ред.) может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России. Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?" – пояснил представитель Киева.

Напомним, Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России.

На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.

Украина готова возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.

Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.

Водная блокада Крыма: новости

15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.

20 апреля российская сторона назвала экс-президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука главными организаторами водной блокады оккупированного Крыма. Их собрались судить.