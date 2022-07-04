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Если война затянется, то будут и танки, и самолеты от Запада - Кулеба

4 июля 2022, 13:27

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может получить танки и самолеты от стран НАТО - и теперешняя позиция стран Запада по поводу такого оружия для ВСУ изменится.

Кулеба, самолет
Если война затянется, то будут и танки, и самолеты от Запада - Кулеба/ flickr.com / Timothy Allen / УНИАН

В ходе украино-российской войны и, соответственно, потребностей ВСУ во все более мощном вооружении западные партнеры изменят риторику и передадут официальному Киеву партии танков и самолетов образцов НАТО. Такое заявление руководитель украинской дипломатии Дмитрий Кулеба сделал в интервью порталу "Левый берег".

Кулеба говорит - позиция стран НАТО насчет того, что ВСУ не получат от Запада ни танков, ни самолетов, вполне может измениться на прямо противоположную.

"Точно так же нам говорили, что гаубиц не будет, так же как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет. А потом и гаубицы появились, и РСЗО появились, и потом еще ПВО появилась. Теперь у нас остались танки несоветского типа и самолеты в списке. Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим", — подытожил дипломат.

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба говорил, что российское руководство недовольно предоставлением Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе, а слабая официальная реакция Кремля на соответствующее решение членов Брюсселя является наигранной.

"Их слабость в реакции (на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – Главред) является, безусловно, наигранной. На самом деле, Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", - сказал он.

До того Кулеба говорил, что Украина не пойдет на уступки России в войне, даже если западные государства не будут предоставлять необходимое для защиты оружие.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – подчеркнул министр.

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Автор: Егор Бунин
танки Дмитрий Кулеба война России и Украины
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