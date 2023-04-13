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Если ВСУ в октябре-ноябре подойдут к Крыму, войска РФ будут бежать – Грабский

Андрей Ганчук
13 апреля 2023, 19:33 обновлено 13 апреля, 19:40
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Кто контролирует подступы к Крыму и Джанкой, тот и правит полуостровом – агрессор Россия с этим принципом спорить не сможет, сказал Сергей Грабский.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России будут бежать из Крыма, как с правобережья Херсонской области - эксперт / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Если силы обороны Украины после рассечения "сухопутного коридора" на юге уже в октябре-ноябре подойдут к оккупированному Крыму, российским войскам придется бежать с полуострова. Кто контролирует перешейки и Джанкой, тот и правит Крымским полуостровом. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ликвидация россиянами последствий взрыва на Крымском мосту показала их неспособность эффективно действовать в критической ситуации. И когда ВСУ, перерезав "сухопутный коридор", осенью окажутся у Крыма, оккупантам придется просто бежать.

"Допустим, ориентировочно в октябре-ноябре ВСУ подошли к Крыму. Наступили холода – нет электричества, обеспечения топливом, продовольствия. Это будет коллапс. И все российские войска в Крыму вынуждены будут бросить боевую технику и бежать. На плавательных средствах, на чем угодно, но убегать. Под плотным огнем украинских войск", - объяснил Грабский.

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По его словам, исключать того, что россияне перебросят множество сил в Крым и будут его удерживать, нельзя, однако в этом нет никакого смысла. Захватчики не смогут обеспечить снабжение своих войск в ситуации, когда все порты под огневым контролем ВСУ, а Крымский мост не работает на полную мощность.

"России нет никакого смысла перебрасывать войска в Крым. Да, можно отправить на полуостров очень много военных, но надо помнить главный принцип: кто контролирует перешейки и Джанкой, тот правит Крымом", - подчеркнул Сергей Грабский.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий американскими Сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес полагает, что освобождение ВСУ Крымского полуострова изменит стратегическую ситуацию на поле боя.

Как полагает Ходжес, самое перспективное направление для армии Украины – юг, где войска могут разорвать "сухопутный коридор" РФ в Крым.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина способна освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По его мнению, у РФ нет возможности для удержания Крымского полуострова. Переговоры с Москвой могут произойти только в случае полного вывода войск оккупантов из Крыма.

Военный эксперт Сергей Грабский полагает, что ВСУ способны освободить Крым за полгода. Такой сценарий возможен после рассечения "сухопутного коридора" врага на оккупированном юге. Российские захватчики в подобной ситуации окажутся в блокаде на Крымском полуострове.

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Война России против Украины:

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