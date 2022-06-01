"Есть надежда, что освободим": мэр Северодонецка рассказал, что 20% города держат ВСУ

Мэр Северодонецка рассказал, что 20% города держат ВСУ/ УНИАН и Facebook С.Гайдай

Российские оккупанты на данном этапе захватили 60% площади Северодонецка, украинские войска — 20% города. Остальная часть городской застройки стала "ничейной территорией". Об этом рассказал градоначальник Александр Стрюк в комментарии новостному агентству Reuters.

"Эти 20% яростно защищают наши вооруженные силы. Наши войска удерживают оборонительные рубежи. Предпринимаются попытки выбить российские войска", — сказал Стрюк.

Как говорит градоначальник Северодонецка, в городе осталось сейчас примерно от 12 до 13 тысяч человек. Однако при этом, вся инфраструктура, которая необходимая для нормальной жизни, уже разрушена обстрелами оккупантов, а доставка еды или другой гуманитарной помощи невозможна.

Стрюк подчеркнул, что все оставшиеся местные жители сейчас живут в условиях постоянных обстрелов оккупантов. Плюс в городе постоянно идут уличные бои ВСУ с русскими агрессорами.

"У нас есть надежда, что, несмотря ни на что, мы освободим город и не позволим полностью его оккупировать", — сказал он.

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Битва за Северодонецк

Напомним, ранее, 1 июня, руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что россияне контролируют 70% городской застройки Северодонецка.

По словам чиновника, част группировки ВСУ отошла на более выгодные и подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

До того специалисты Института изучения войны (ISW) говорят, что захват Северодонецка позволит России заявить об оккупации всей Луганской области. Однако, стоит отметить, что взятие города не принесет РФ существенной военной или экономической выгоды, они лишь каждый день теряют там свой личный состав и технику.

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