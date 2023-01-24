"Это будет сильный удар": РФ может затянуть украинских военных в ловушку – польский генерал

Российские оккупанты хотят начать наступление на юге в тот же момент, что и на севере страны.

РФ хочет загнать украинских военных в ловушку / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Российские оккупанты хотят затянуть украинских военных в ловушку. Они пытаются открыть дополнительный фронт на Запорожском направлении. Такими действиями они хотят оттянуть ВСУ от более горячих точек на фронте. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает Wiadomosci.wp.pl.

"Битва за Запорожье вписывается в более ранние планы России с захвата этого региона. Теперь речь может идти о вспомогательном ударе, задача которого – привлечь украинские резервы. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для основного наступления россиян, которые планируются с севера. Это ловушка, чтобы втянуть в бой украинские части", - сказал генерал.

Стоит отметить, что РФ пока не имеет успеха в ходе наступления на Запорожье. Генерал не исключает, что оккупанты хотят "отсечь часть страны к востоку от Днепра". Опасным моментом является то, что российские войска находятся в 300 км от северной границы с Украиной.

"Это будет сильный удар с севера … Они еще не двинулись, но им может понадобиться всего два дня, чтобы занять исходные позиции. Поэтому украинские военные должны внимательно следить за ситуацией", - говорит Скшипчак.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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