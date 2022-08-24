"Это будет удар безумия": решится ли Путин применить ядерное оружие - оценка эксперта

Если Путин применит ядерное оружие - назад дороги не будет, сказал Олег Соскин / Фото Reuters, pixaby

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин оценил риск того, что российский диктатор Владимир Путин решится нанести ядерный удар.

По словам эксперта, с одной стороны, Путин очень заботится о своем здоровье, у него есть дети и семья.

"Если исходить из этого, то Путин не станет наносить ядерный удар. Но если исходить из того, что Путин впал в безумие, тогда он это сделает. И мы сейчас подходим к этой линии, когда станет понятно – он безумный или притворяется", - сказал Соскин во время чата на Главреде.

Политолог добавил, что если Путин применит ядерное оружие - назад дороги не будет, любые переговоры с российским президентом будут исключены.

"После этого на кону будет стоять Россия в полном объеме, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, российские атомные станции. То есть Путин, нанося ядерный удар, откроет ящик Пандоры. И такие же удары будут наноситься по нему", - объяснил политолог.

Угроза ядерного удара со стороны России

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявлял, что Запад не позволит России применить ядерное оружие. По его словам, вопрос четко отслеживается, и никому не нужна подобная ситуация в центре Европы. Как утверждает Жданов, Путину дали понять: если начнутся разговоры о возможности ядерного удара, западный мир ударит по бункеру Путина, и сам глава РФ это понимает.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер также считает, что Россия не пойдет на реализацию сценария, связанного с применением ядерного оружия в войне против Украины. По его словам, в Москве понимают, что в таком случае Североатлантический альянс нанесет ответный удар, и российского государства не будет. Волкер предположил также, что военные РФ, понимая дальнейшие последствия, не выполнят такой приказ.

При этом Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Такое мнение озвучил второй президент Украины Леонид Кучма.

Отметим, российские оккупанты используют для ядерного шантажа захваченную пять месяцев назад Запорожскую АЭС. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции. В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

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