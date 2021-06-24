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"Это была жесть!": появилось видео из салона самолета с украинцами во время срочной посадки

24 июня 2021, 17:43

Пассажиры показали видео из салона самолета SkyUp во время разгерметизации.

Рейс Киев-Батуми срочно вернулся в аэропорт / pixabay

24 июня самолет SkyUp рейса PQ0421 Киев - Батуми вылетел из Украины в 11:49, вынужден был срочно вернуться в аэропорт Борисполь.

По словам представителей SkyUp, их самолет, следовавший в Грузию, через 40 минут после вылета вынужден был вернуться в Борисполь. Посадка прошла в обычном режиме в 12:30.

Все пассажиры были в безопасности, никто не пострадал. И уже в ближайшее время все отправятся в Батуми другим самолетом этой же авиакомпании.

"Мы заботимся о безопасности пассажиров, поэтому после возникновения внештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт. Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Мы обеспечим их питанием и напитками. Просим прощения и надеемся на понимание, ведь именно безопасность полета является нашим главным приоритетом. Уверяем, что все пассажиры полетят в Батуми максимально оперативно другим самолетом SkyUp", - говорится в сообщении на Facebook-странице компании.

Причины возвращения самолета сейчас выясняют технические специалисты.

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В комментариях к публикации пассажиры рейса PQ0421 делятся своими впечатлениями от пережитого.

Также предполагают, что причина "разворота" самолета - разгерметизация салона.

"Прекратила работать система кондиционирования воздуха. По салону распространился сильный запах гари. Пахло горелой изоляцией", - рассказал Виталий Редько.

"Это была жесть. Вот так это выглядело изнутри", - показав также пассажир.

На кадрах видно, что всех пассажиров стюардессы попросили надеть кислородные маски.

"Все было хорошо, взлетели по плану и тут через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно. Объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - рассказала Татьяна Круте.

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При этом некоторые пассажиры отказались лететь в Батуми другим самолетом SkyUp.

Ранее сообщали, что в России разбился самолет. Семь человек погибли при жесткой посадке самолета L-410 в Кемеровской области России.

авиарейсы
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