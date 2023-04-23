'Это невидимая для всех работа': Зеленский анонсировал важные международные события для Украины

Глава государства поблагодарил всех, кто разными способами приближает победу Украины в войне с Россией.

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Зеленский анонсировал важные международные события для Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть сейчас ведет подготовку нескольких важных международных событий, которые могут дать Украине "больше прочности" и "больше оружия". Об этом украинский гарант сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам – больше оружия. Почти ежедневно – соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто вовлечен в такую подготовительную работу", - сказал Зеленский.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая для общественности работа, которая требует тщательной подготовки.

видео дня

"Результат основан на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства – спасибо всем, кто вовлечен", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее украинский гарант Владимир Зеленский заявлял, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но терпит бешеные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", - сказал президент.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о санкциях против российских компаний ВПК и должностных лиц. Он заявил, что ни один российский пособник не избежит ответственности. Под санкции также попали коллаборанты и сотни компаний.

"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию ... Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах. СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, ни один не избежит ответственности", - сказал Зеленский.

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