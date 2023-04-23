УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это невидимая для всех работа": Зеленский анонсировал важные международные события для Украины

Алина Дембицкая
23 апреля 2023, 23:07 обновлено 23 апреля, 23:08
53
Глава государства поблагодарил всех, кто разными способами приближает победу Украины в войне с Россией.
'Это невидимая для всех работа': Зеленский анонсировал важные международные события для Украины
Зеленский анонсировал важные международные события для Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть сейчас ведет подготовку нескольких важных международных событий, которые могут дать Украине "больше прочности" и "больше оружия". Об этом украинский гарант сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам – больше оружия. Почти ежедневно – соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто вовлечен в такую подготовительную работу", - сказал Зеленский.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая для общественности работа, которая требует тщательной подготовки.

видео дня

"Результат основан на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства – спасибо всем, кто вовлечен", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее украинский гарант Владимир Зеленский заявлял, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но терпит бешеные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", - сказал президент.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о санкциях против российских компаний ВПК и должностных лиц. Он заявил, что ни один российский пособник не избежит ответственности. Под санкции также попали коллаборанты и сотни компаний.

"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию ... Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах. СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, ни один не избежит ответственности", - сказал Зеленский.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Это невидимая для всех работа": Зеленский анонсировал важные международные события для Украины

"Это невидимая для всех работа": Зеленский анонсировал важные международные события для Украины

23:07 Украина
Будет масштабная проверка: украинцы могут потерять свои пенсии - кто под угрозой

Будет масштабная проверка: украинцы могут потерять свои пенсии - кто под угрозой

23:06 Деньги
Перестреляли друг друга: на Луганщине "вагнеровцы" и военные РФ не смогли найти виновных

Перестреляли друг друга: на Луганщине "вагнеровцы" и военные РФ не смогли найти виновных

22:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:07

"Это невидимая для всех работа": Зеленский анонсировал важные международные события для Украины

23:06

Будет масштабная проверка: украинцы могут потерять свои пенсии - кто под угрозойВидео

22:18

Перестреляли друг друга: на Луганщине "вагнеровцы" и военные РФ не смогли найти виновныхВидео

22:08

"Будем уничтожать всех": Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленныхВидео

21:26

Силой отбирали украинские флаги: на концерте российского рэпера Noize MC произошел жесткий скандалВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:54

"Это не шутка!": "голубка мира" Ани Лорак задонатила на ВСУ кругленькую сумму

20:43

Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершенаВидео

20:14

"Нет смысла продавать дешево овощи": эксперт рассказал когда будет спад цен на продуктыВидео

20:03

Лишилась последнего: Пугачева продала свой подмосковный замок за сумасшедшие деньгиВидео

Реклама
19:20

9 мая в России стало неофициально днём наступления и победы ВСУмнение

19:01

Удары по оккупантам в Севастополе, Саках и Джанкое: генерал из США об освобождении Крыма

18:56

"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в КрымуВидео

18:49

Рамина Эсхакзай раскритиковала Евгения Клопотенко и отказала ему в интервью

18:45

"Мы закончим ликвидацию Украины": в Госдуме прямо назвали главную цель РФВидео

18:08

Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада ЯмыВидео

18:02

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The GuardianВидео

17:41

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:35

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

17:21

"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлениемВидео

17:04

Воевал с первого дня полномасштабной войны: под Бахмутом погиб младший лейтенант из ВинницыВидео

Реклама
16:40

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

16:25

Прихожанка УПЦ МП на Житомирщине набросилась на мемориал в честь убитых оккупантами детейВидео

15:46

Головоломка, с которой справятся только проголодавшиеся: нужно найти странный хот-дог за 12 секунд

15:32

Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объясненийВидео

15:26

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки

15:19

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

14:58

Маша Ефросинина поделилась планами на президентство Украины

14:53

Скандал в Румынии: одиозная депутат крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламентаВидео

14:30

Не прошло и полгода: Константин Войтенко показал новую девушку

13:58

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

13:55

Россия отложит новую мобилизацию - разведка БританииВидео

13:23

Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

13:17

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

13:00

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

12:57

Гороскоп на завтра 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

11:35

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:27

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

10:58

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о противоправной блокировке работы налоговикамиВидео

Реклама
10:23

"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье ХерсонщиныВидео

10:18

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

10:13

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

09:55

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

08:59

Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISWВидео

08:32

Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

08:20

Россия запустит к 9 мая 300 ракет?мнение

07:43

ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISWВидео

06:14

Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргиналамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять