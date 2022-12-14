"Это серьезный аппарат": Свитан назвал "виновника бавовны" на аэродромах в РФ

По российских аэродромах в Энгельсе и под Рязанью ударили именно Стрижи, которые есть у Украины, заявил Роман Свитан.

Свитан назвал "виновника бавовны" на аэродромах в РФ / коллаж фото Maxar, Europian Space Imaging, скриншот из видео

Врывы на российских аэродромах в Энгельсе и под Рязанью произошли в результате работы очень больших беспилотников (около 5 тонн). Скорее всего, это были Ту-141, то есть Стрижи.

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса, военным летчиком-инструктором Романом Свитаном, в котором он отметил, что такие беспилотники на вооружении имеет Украина.

"Стрижи – это разведчики. Но они могут быть доработаны: разведывательная аппаратура может быть снята, а на ее место могут быть установлены боевые части в размере около 100 кг взрывчатого вещества. А если еще убрать парашют, то это будет довольно устойчивая машина со скоростью около 1 тысячи км/ч и дальностью полета около 1 тысячи километров. Высота полета – от 50 метров, то есть этот беспилотник может идти на предельно малой высоте", - рассказал эксперт.

По его словам, по российских аэродромах в Энгельсе и под Рязанью ударили именно Стрижи.

"Потому что пятно от взрывов соизмеримо с размерами "тушек" на фотографиях – примерно несколько десятков метров. Такое бывает от взрыва довольно мощного аппарата, как раз такого как Стриж. Вес его составляет 5 тонн, в длину он 14 метров, размах крыльев 4 метра – это серьезный аппарат. Именно он мог дать такого рода пятна после взрывов и на аэродроме Дягилево, и Энгельс-2", - подытожил эксперт.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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