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"Это жертвенная тактика": Западу выгодно, чтобы Украина долго исчерпывала ресурс РФ - Маломуж

9 января 2023, 10:36
Сейчас нужна более активная поддержка Украины, тогда будут более четкие параметры победы. И это должно быть сделано в ближайшие недели, считает Николай Маломуж.
Николай Маломуж, война в Украине
На Западе все еще действует предостережение по поводу поставок в Украину дальнобойного вооружения, сказал Николай Маломуж / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНИАН

Стратегически Запад готов к полной победе Украины, но он еще недостаточно делает для того, чтобы победа была быстрой. Странам Запада выгодно, чтобы Украина долго исчерпывала ресурс России. Такое мнение озвучил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, на Западе все еще действует предостережение по поводу поставок в Украину дальнобойного вооружения. Вероятно, оно будет работать и дальше, за исключением поставок более-менее эффективного вооружения, например бронетранспортеров, ракетных систем определенной дальности, но не дальнобойных, большого количества боеприпасов, БТР, радиолокационных систем, противовоздушных систем.

"Но прямо скажу, что этого еще очень мало. Необходимы не десятки, а сотни ракетных систем, танков, БТР, систем ПВО. И самое главное – сотни тысяч, миллионы боеприпасов, снарядов и ракет для вооружений, которые уже были поставлены. У нас должно быть поле для деятельности. Чтобы мы могли не просто готовить наступление, но и уничтожать все ресурсы, которые подготовила Россия за 40, 80, 100 километров от нашей границы, когда они движутся на поездах, по трассам. Должен быть тотальный огонь, который уничтожит всю перспективу поддержки наступательных действий РФ и даже обороны", - сказал Маломуж в интервью изданию Obozrevatel.

При этом генерал армии считает, что Западу вероятно выгодно, чтобы Украина долго исчерпывала ресурс России.

"Это неправильная тактика, это жертвенная тактика. Она ведет к тому, что Россия может продолжать воевать, продолжать формировать ресурсы", - сказал он.

Маломуж напомнил, что в свое время силы обороны хотели пробить южный коридор, но западные союзники не рекомендовали нам наступать на Запорожье и на левый берег Днепра.

"Но я считаю, что тогда было необходимо проводить эту операцию, потому что там не было большой концентрации сил и средств врага, мы могли бы выйти прямо к Крыму. Пример Харьковского направления показал, как можно неожиданно нанести удар врагу и дойти до Луганской области", - рассказал генерал.

Маломуж считает, что сейчас должна быть более активная поддержка Украины, и тогда будут более четкие параметры победы.

"И это должно быть сделано в ближайшие недели – я подчеркиваю, не в месяцы, а в недели. Потому что месяцы – это перспектива укрепления России и возможность разворачивания новых наступательных операций против Украины. Ленд-лиз в этой ситуации не работает. Он не отработан по механизмам предоставления пакетов помощи. Поэтому нужны конкретные виды вооружений и быстрая поставка в Украину – без бюрократии ленд-лиза и других бюрократий", - резюмировал генерал армии.

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, США и Великобритания вероятно не хотят затягивания войны в Украине - такой сценарий никому не выгоден. В то же время должны быть решены определенные геополитические задачи, главная из которых – ослабить РФ настолько, чтобы она, например, согласилась передать свое ядерное оружие под внешний контроль или объявила себя безъядерной державой.

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика.

"Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины", - сказал он.

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