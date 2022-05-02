Эвакуация из Мариуполя продолжится 3 мая: место и время сбора людей

Завтра продолжаться эвакуация из Мариуполя / Фейсбук Максима Яли

Эвакуация мирного населения из Мариуполя продолжится завтра, 3 апреля. Все стороны уже согласовали вывоз людей, сообщает Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", - пишет горсовет.

Эвакуация начнется в 07: 00. Точка сбора - Луначарское кольцо.

Эвакуация гражданских из Азовстали

Напомним, в воскресенье, 1 мая, с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.

В понедельник, 2 мая, эвакуация продолжается. Она должна была начаться в 07:00, однако стартовала с задержкой.

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