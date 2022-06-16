Ежедневно за сутки на Донбассе гибнут от 200 до 500 украинских военных - Арахамия

Ежедневно за сутки на Донбассе гибнут от 200 до 500 украинских военных / УНИАН, скриншот

Ежедневно за сутки на Донбассе гибнут от 200 до 500 украинских военных. Раненых - еще больше. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" и руководитель переговорной группы Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что сейчас воюет миллион украинцев, и есть возможность призвать еще 2 миллиона. При этом армии не хватает оружия и боеприпасов, передает портал Axios.

"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие. Партнеры Украины, особенно в Европе, начинают сосредотачиваться на пополнении собственных запасов, а не на вооружении Украины, правительство Германии по-прежнему очень неохотно одобряет экспортные лицензии на вооружение Украины, возможно, из-за "внутреннего страха" перед Россией", - сказал Арахамия.

По его словам, сейчас у Украины слабая переговорная позиция, поэтому она и не хочет садиться за стол переговоров с РФ, но члены переговорной группы созваниваются раз-два в неделю, хотя "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров".

Читайте такжеПод Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потериРанее сообщалось, что в Министерстве обороны США считают достоверные данные о потерях Украины в ходе войны с Российской Федерацией.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, данные о гибели от 100 до 200 украинских военных в день не вызывают сомнений.

"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, настолько серьезны", - отметил он.

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