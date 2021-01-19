Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма

Александр Корниенко / УНИАН

Несколько депутатов из фракции Слуга народа (в том числе и руководитель президентской политсилы Александр Корниенко) 15 января 2021 года зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагается ввести наказания за проявление сексизма (в том числе ‒ штрафы и аресты). В законопроекте №4599 предлагается расширить часть 2 статьи 173 Кодекса об админправонарушениях, добавив в нее термин "совершение сексизма".

За данный проступок предлагается ввести такие виды наказаний:

– штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170-340 гривен)/от 20 до 40 (340-680 гривен) – за повторное нарушение;

– общественные работы в течение 30-40 часов/40-60 часов – за повторное;

– административный арест до семи суток/до 15 суток – за повторное.

Согласно законопроекту, наказывать за сексизм можно будет в течение шести месяцев с момента фиксации нарушения, но не позже, чем через два года. Арестовывать за сексизм сможет полиция.

Кроме того, эта же группа депутатов Рады зарегистрировала еще и законопроект №4588, которым предлагается ввести в законодательство понятие сексизма ‒ в статью 1 "Закона об обеспечении равных прав мужчин и женщин".

Авторы законопроекта предлагают определять сексизм как любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практику либо поведение, в основе которых лежит идея, что человек или группа людей хуже по причине своего пола.

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