Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма

Александр Корниенко вместе с однопартийцами по Слуге народе подготовил сразу два закона против сексизма.
Несколько депутатов из фракции Слуга народа (в том числе и руководитель президентской политсилы Александр Корниенко) 15 января 2021 года зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагается ввести наказания за проявление сексизма (в том числе ‒ штрафы и аресты). В законопроекте №4599 предлагается расширить часть 2 статьи 173 Кодекса об админправонарушениях, добавив в нее термин "совершение сексизма".
За данный проступок предлагается ввести такие виды наказаний:
– штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170-340 гривен)/от 20 до 40 (340-680 гривен) – за повторное нарушение;
– общественные работы в течение 30-40 часов/40-60 часов – за повторное;
– административный арест до семи суток/до 15 суток – за повторное.
Согласно законопроекту, наказывать за сексизм можно будет в течение шести месяцев с момента фиксации нарушения, но не позже, чем через два года. Арестовывать за сексизм сможет полиция.
Кроме того, эта же группа депутатов Рады зарегистрировала еще и законопроект №4588, которым предлагается ввести в законодательство понятие сексизма ‒ в статью 1 "Закона об обеспечении равных прав мужчин и женщин".
Авторы законопроекта предлагают определять сексизм как любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практику либо поведение, в основе которых лежит идея, что человек или группа людей хуже по причине своего пола.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко и руководитель одноименной фракции в Раде Давид Арахамия стали фигурантами сексистского скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины, с фразами типа - "баба рабочая" и "корабельная сосна". На тот момент сообщалось, что депутаты говорили о своей соратнице по партии Ирине Аллахвердиевой.
- Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.
- Позже Корниенко записал видеообращение, в котором извинился перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой и Татьяной Домбровской. Именно она якобы и была предметом его разговора с Арахамией