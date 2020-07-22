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"Гей, славяне": в Украине сняли фильм об ЛГБТ-казаках

Картина получила название "Главная крепость Сечи".

22 июля 2020, 17:35
геи, казаки
В Украине сняли фильм об ЛГБТ-казаках / Bird in Flight

В Запорожье сняли короткометражный фильм под названием "Главная крепость Сечи", который посвящен запорожским казакам-гомосексуалистам.

Об этом сообщает портал Bird in Flight со ссылкой на интервью режиссера Евгения Коршунова.

По его словам, идея фильма появилась после инцидента, который произошел Запорожье в 2013-м. Тогда местные геи открыли организацию Гей-Форум – Сечь. Этим всерьез оскорбились современные запорожские казаки.

"Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками", — рассказал Коршунов.

Режиссер уверен ‒ историческим и культурным достоянием Украины могут пользоваться все украинцы ‒ независимо от пола и сексуальной ориентации.

По сюжету, главный герой фильма (в исполнении известного гей-модельера Михаила Коптева) поддается гомосексуальному влечению и сталкивается с разнообразными трудностями. Чуть позже он вступает в "тайное сообщество", которое ассоциирует себя с казаками. Когда участники этого объединения узнаю о пережитых им издевательствах, то решают немедленно отомстить их обидчикам.

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геи, казаки

Напомним, ранее известнейшая американская студия Pixar выпустила для онлайн-сервиса Disney+ короткометражный мультфильм Out - с главным персонажем-геем.

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