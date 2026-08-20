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Переживут -12°C и вернутся весной: лучшие многолетние травы для осенней посадки

Анна Ярославская
20 августа 2026, 12:06
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Эксперт рассказала, какие однолетние и многолетние травы приживаются осенью лучше всего и как обустроить травяной сад.
Кинза, розмарин
Кинза осенью растёт лучше, а розмарин выдерживает морозы без укрытия / Коллаж: Главред, фото: pexels.com ​

Читайте в материале:

  • Какие 10 трав лучше всего сажать осенью
  • Как сохранить урожай трав на зиму
  • Почему кинза "не любит" летнюю жару

Осень - один из лучших периодов для закладки травяного сада, когда одинаково хорошо приживаются и быстрые однолетники вроде кинзы и укропа, и морозостойкие многолетники - розмарин, шалфей или тимьян. Об этом рассказала основательница компании Gardenary и автор книги "Возрождение огородничества" Николь Джонси Берк.

Главред писал, что август не закрывает садовый сезон, а открывает второй цикл выращивания - и отсчет нужно вести не от календаря, а от средней даты первых заморозков в вашем регионе. Детальнее читайте в материале: Что не поздно сажать в августе: список культур, которые успеют дать урожай.

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Осенний травяной сад : 10 растений, которые стоит посадить

По словам садовницы, травы относятся к самым неприхотливым растениям, поэтому именно осенью стоит делать первые попытки озеленения грядки или контейнера. Главное условие успеха для многолетних видов - успеть дать им укорениться до наступления холодов.

"Если у растений было 6-8 недель, чтобы укорениться в саду, такие травы, как правило, способны пережить даже несколько заморозков", - объяснила Берк.

Среди однолетних культур особое внимание автор уделяет кинзе, которая традиционно считается летней травой, хотя на самом деле плохо переносит жару.

"Кинза просто стремится зацвести и дать семена в тёплую погоду. Осень, а затем и весна - лучшее время для её посадки, ведь посеяв её сейчас, вы ещё успеете насладиться листьями, прежде чем зима сделает почву непригодной для обработки", - сказала Берк.

Похожая логика действует и для укропа - растение хорошо себя чувствует при температуре от 4,4°C до 23,9°C, поэтому с похолоданием его можно сеять без опаски, что он уйдёт в стрелку.

Многолетники, которые переживут зиму

Отдельную группу осенью составляют морозостойкие многолетние травы - шалфей, орегано и тимьян, которые зимостойки до 5-й зоны и способны каждую весну восстанавливаться даже после гибели надземной части зимой.

"Мои растения шалфея пережили действительно морозные зимние ночи, и у большинства из вас шалфей вернётся весной, даже если зимой погибнет", - рассказала Берк.

Особое место в перечне автор отводит розмарину - вечнозелёному средиземноморскому растению, которое любит тепло, но выдерживает морозы до -12,2°C, а при дополнительном укрытии плёнкой или холодным парником может пережить ещё более сильные заморозки.

"Эфирное масло розмарина используется для лечения тревоги и депрессии, поэтому если вы страдаете от сезонного аффективного расстройства долгими зимними ночами, посадите розмарин в своём саду как можно скорее", - отметила Берк.

Лук-шалот - еще одно растение, которое Берк называет идеальным для новичков в садоводстве. По её словам, даже небольшие усилия дают урожай, превышающий ожидания, а само растение зимой отмирает, но весной снова отрастает от корней вместе с характерными фиолетовыми цветками.

Как обустроить свой первый травяной сад

Для тех, кто только начинает, Берк советует не распыляться на отдельные горшки для каждой травы, а выбрать один контейнер шириной не менее 30 см и высадить в него сразу несколько любимых культур.

"Одно место для выращивания проще переносить в помещение или на улицу по мере необходимости, за ним даже легче ухаживать. Только убедитесь, что в вашем контейнере есть дренажные отверстия, так как травы не любят переувлажнения корней", - пояснила садовница.

Многолетники вроде шалфея, орегано и тимьяна технически можно вырастить из семян, однако это требует как минимум 8-10 недель предварительного проращивания в помещении. Поэтому для осенней посадки Берк советует сразу покупать готовую рассаду в местном питомнике - это позволяет собрать первый урожай уже в течение той же недели.

"Часть урожая используйте свежей, а остальное высушите или заморозьте, чтобы любимые ароматы всегда были под рукой в самые холодные месяцы", - резюмировала Берк.

Как писал Главред, лаванда является одним из самых долгоцветущих многолетних растений, которые можно посадить в саду, а правильная и своевременная обрезка поддерживает здоровье растений. Хотя лаванда очень неприхотлива и не требует особого ухода, разные виды лаванды нуждаются в немного разных методах обрезки. Также важно знать, где именно нужно делать срезы, чтобы не повредить растение. Детальнее читайте в материале: Старая лаванда снова станет пышной: садоводы раскрыли секрет правильной обрезки.

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Об источнике: Gardenary

Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

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