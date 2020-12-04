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ФОПы вышли на новый протест и перекрыли центр Киева, начались столкновения с полицией

4 декабря 2020, 10:49
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Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов.

В Киеве протестующие предприниматели снова выщли на митинг / aspi.com.ua

В пятницу утром, 4 декабря, в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал.

Как сообщает в Telegram Патрульная полиция Киева, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях (от Крепостного переулка до Европейской площади), а также выезд на улицу Институтскую.

Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов.

В то же время как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, начались стычки с полицией.

Потасовка с правоохранителями началась из-за того, что протестующие приняли за депутата прохожего при том, что в нескольких метрах от этого события стоит целая группа нардепов Слуги народа.

Напомним, ранее Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов.

Отметим, этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп.

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Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к установленным законом размерам минимальной заработной платы.

Кассовые аппараты для ФОПов – о чем сообщалось ранее:

  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
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