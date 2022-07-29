Фокус с Крымом не пройдет: эксперт объяснил, может ли Кремль заставить Запад признать оккупацию Херсона

Россия хочет повторить в Херсоне и других оккупированных территориях Украины крымский сценарий / УНИАН, Людмила Денисова, facebook.com

Проведение так называемых референдумов Россией на оккупированных после 24 февраля территориях — это попытка Кремля повторить крымский сценарий. Такое объяснение в интервью Главреду озвучил политический аналитик института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, с помощью референдумов Путин и его окружение пытаются связать захват территорий с событиями восьмилетней давности, чтобы российские обыватели восприняли это как вторую серию Крымской истории.

"Это даже может включать планы по включению этих территорий в состав Российской Федерации решением Федерального Собрания и тому подобное — так сказать, территориальные достояния времен Путина. Для Путина как для человека, который видит себя в каком - то историческом измерении, сравнивает себя с Петром Первым или с Екатериной Второй, такая попытка понятна", - заявил Горбач.

В то же время задача Украины - не допустить этого. По словам Горбача, Украина ни в коем случае не легитимизировать такого рода действия, а продолжать боевые действия и во время проведения того, что они будут называть референдумом и после этого.

Эксперт отметил, что в отличие от 2014 года, коллективный Запад ведет себя принципиально иначе и не готов признавать оккупацию Россией украинских территорий.

"Кроме политики санкций, Запад оказывает Украине непосредственную вооруженную помощь и это означает, что Запад не рассчитывает на то, что все как-то остановится и отвоевывать территории будет не нужно и с ними будут существовать молча, как с оккупированным Крымом. На этот раз фокус с Крымом Путину не удастся — есть все признаки того, что процесс противодействия, причем как украинского, так и западных партнеров, пошел не по сценарию Кремля", - считает Владимир Горбач.

По словам Горбача, Путин не может признать свое поражение в Украине, и поэтому любое развитие событий он будет объявлять своей победой. А поскольку сейчас Россия контролирует Южный коридор в Крым, побережье Азовского моря, Херсонщину, значительную часть Харьковщины, все это они могут подавать как свою победу.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиян"Украина не должна прекращать боевых действий. То есть надо вернуть эти территории военным способом под свой контроль. Тогда уверенность или вера обычных россиян в военную удачу их власти и, прежде всего, Путина будут разрушаться сами собой. Будет так, как в Афганистане, когда советское руководство провозглашало, что они все контролируют, но приходили гробы погибших и родственники, земляки понимали, что не все так, как им рассказывает власть. Это, на самом деле, серьезно подкашивает доверие к власти и когда эрозия углубляется, политический режим фактически теряет возможность управлять собственным населением. Поэтому хороших выходов для Путина из этой ситуации нет - признание своего поражения в Украине фактически будет означать для него политическую смерть", - резюмировал Горбач.

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