УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Фокус с Крымом не пройдет: эксперт объяснил, может ли Кремль заставить Запад признать оккупацию Херсона

29 июля 2022, 16:49

Есть все признаки того, что процесс противодействия, причем как украинского, так и западных партнеров, пошел не по сценарию Кремля.

Оккупация Херсона, Владимир Горбач
Россия хочет повторить в Херсоне и других оккупированных территориях Украины крымский сценарий / УНИАН, Людмила Денисова, facebook.com

Проведение так называемых референдумов Россией на оккупированных после 24 февраля территориях — это попытка Кремля повторить крымский сценарий. Такое объяснение в интервью Главреду озвучил политический аналитик института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, с помощью референдумов Путин и его окружение пытаются связать захват территорий с событиями восьмилетней давности, чтобы российские обыватели восприняли это как вторую серию Крымской истории.

"Это даже может включать планы по включению этих территорий в состав Российской Федерации решением Федерального Собрания и тому подобное — так сказать, территориальные достояния времен Путина. Для Путина как для человека, который видит себя в каком - то историческом измерении, сравнивает себя с Петром Первым или с Екатериной Второй, такая попытка понятна", - заявил Горбач.

В то же время задача Украины - не допустить этого. По словам Горбача, Украина ни в коем случае не легитимизировать такого рода действия, а продолжать боевые действия и во время проведения того, что они будут называть референдумом и после этого.

Эксперт отметил, что в отличие от 2014 года, коллективный Запад ведет себя принципиально иначе и не готов признавать оккупацию Россией украинских территорий.

"Кроме политики санкций, Запад оказывает Украине непосредственную вооруженную помощь и это означает, что Запад не рассчитывает на то, что все как-то остановится и отвоевывать территории будет не нужно и с ними будут существовать молча, как с оккупированным Крымом. На этот раз фокус с Крымом Путину не удастся — есть все признаки того, что процесс противодействия, причем как украинского, так и западных партнеров, пошел не по сценарию Кремля", - считает Владимир Горбач.

По словам Горбача, Путин не может признать свое поражение в Украине, и поэтому любое развитие событий он будет объявлять своей победой. А поскольку сейчас Россия контролирует Южный коридор в Крым, побережье Азовского моря, Херсонщину, значительную часть Харьковщины, все это они могут подавать как свою победу.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиян"Украина не должна прекращать боевых действий. То есть надо вернуть эти территории военным способом под свой контроль. Тогда уверенность или вера обычных россиян в военную удачу их власти и, прежде всего, Путина будут разрушаться сами собой. Будет так, как в Афганистане, когда советское руководство провозглашало, что они все контролируют, но приходили гробы погибших и родственники, земляки понимали, что не все так, как им рассказывает власть. Это, на самом деле, серьезно подкашивает доверие к власти и когда эрозия углубляется, политический режим фактически теряет возможность управлять собственным населением. Поэтому хороших выходов для Путина из этой ситуации нет - признание своего поражения в Украине фактически будет означать для него политическую смерть", - резюмировал Горбач.

Война в Украине - новости:

война в Украине референдум Владимир Горбач
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

Путинский "пес" Стивен Сигал обиделся на русофобию, и рассказал о своих украинских корнях

17:35

Германия передаст Украине танки для строительства мостов: что о них известноВидео

17:34

Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачиВидео

17:33

Россияне сами подорвали здание с пленными в Еленовке - перехват СБУ

17:23

РФ планировала казнь заранее: в Сети разнесли версию об ударе HIMARS по ЕленовкеВидео

Реклама
17:18

Лобода без макияжа показала себя с дочкой

17:06

Рада дала отсрочку от мобилизации новым категориями населения: кого касается

16:58

"Были мертвы на момент начала пожара": Арестович раскрыл подробности удара РФ по колонии в Еленовке

16:49

Фокус с Крымом не пройдет: эксперт объяснил, может ли Кремль заставить Запад признать оккупацию Херсона

16:49

Персональное поражение "старичка" Путина: в РФ раскрыли сценарий освобождения ХерсонаВидео

16:37

Как правильно пользоваться патчами и чем они опасны: топ-4 совета экспертов

16:29

"Сколько будем терпеть эту клячу?": путинист Басков набросился на Собчак из-за обиженного Газманова

16:20

Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

16:19

Вышел украинский перевод американской книги "Очерки новейшей истории Украины, 1991-2021" новости компании

16:19

Путиниста Киркорова после выступления в Крыму пограничники обломали с концертом в Молдове

15:59

Оккупанты "остались без рук и ног": детали удара по технике и нефтебазе РФ под ХерсономВидео

15:54

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72Видео

15:47

Запад ударит по бункеру Путина, если он развяжет ядерную войну – ЖдановВидео

15:30

"Есть что вспомнить": самая богатая певица Украины Камалия похвасталась декольте до пояса

15:30

Военнопленных убивали Градами: в ОП раскрыли детали удара РФ по ЕленовкеВидео

Реклама
15:27

Зеленская публично отреагировала на критику ее фотографий для VogueВидео

15:22

Варварство русских возмущает: в Конгрессе США призвали предоставить Украине ATACMS и танкиВидео

15:02

"Это была тщательно спланированная провокация": Подоляк об убийстве военнопленных в ЕленовкеВидео

14:57

300 оккупантов стали "двухсотыми": ВСУ провернули невероятную операцию на Харьковщине

14:52

Путинский холуй Безруков опозорился с видео в роли Голохвастова из "За двумя зайцами"Видео

14:44

В Киеве резко взлетел доллар: валюта на рынке продается дороже 42 гривенВидео

14:43

От ворот поворот: в Турции ответили Путину насчет Bayraktar для РФВидео

14:29

Школьница надругалась над флагом Украины возле оккупированного Купянска: ей грозит заключениеВидео

14:26

"Надо выбрать момент": Горбач рассказал, когда Украина может ударить по Крымскому мосту

14:26

"Адская" жара резко отступит: синоптики назвали дни, когда температура опустится до +17Видео

14:18

"Это фильм о его кончине": Ющенко объяснил, что положит конец правлению Путина

14:18

Экс-командир защитников Мариуполя объявил охоту на причастных к убийству пленных в Еленовке

14:00

Гороскоп на август-2022 для всех знаков: Телец впадет в уныние, а Рыбы станут счастливчикамиВидео

13:47

Путин может перейти к "плану D" из-за провалов в войне в Украине – министр обороны БританииВидео

13:47

Пугачеву с Галкиным и Киркорова разделила война в Украине: бывшие друзья разорвали все связи

13:39

СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями БучиВидео

13:18

Оккупанты ударили по колонии, где держали военнопленных украинцев: есть погибшие - Генштаб

13:14

Вариант "двух Корей" для Украины: Арестович назвал ближайшую стратегическую цель КремляВидео

13:07

Оккупанты запытали до смерти бойца ВСУ и сняли все на видео: у Зеленского отреагировалиВидео

13:05

Ни один корнеплод не испортится: как сохранить морковь на зиму до весныВидео

Реклама
13:04

Верховная Рада "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войныВидео

13:03

Обрекут себя на гибель: эксперт рассказал о рисках вторжения армии Беларуси в УкраинуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 июля 2022: Ракам – старые обиды, Львам – зависть врагов, Скорпионам – чужие тайныВидео

12:51

Россияне атаковали ракетами Николаев: разрушили остановку и убили 5 человекВидео

12:40

"С верой в победу!": Ротару мощно поддержала Украину в войне с Россией

12:38

"Драка будет славной": Арестович заявил о третьем этапе войны в УкраинеВидео

12:31

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

12:25

Путин прогоняет войска через "мясорубку": его стратегия напоминает советскую - УоллесВидео

12:08

Превращает оккупантов в пепел: Залужный впервые показал работу М270 MLRS в боевых условияхВидео

11:57

"Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять