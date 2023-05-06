Ганницкий признался, почему о пленном журналисте Дмитрии Хилюке в течение года не говорили публично

Дмитрия несколько раз подавали в списки во время крупных обменов, российская сторона согласовывала его освобождение, но потом не привозила его на обмен.

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Россияне захватили в плен журналиста Дмитрия Хилюка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Как только журналисты узнали, что российские оккупанты захватили в плен их коллегу Дмитрия Хилюка, они начали работать над тем, чтобы получить какую-то информацию о нем и освободить его любым способом. Об этом в интервью Главреду рассказал шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

"В то время мы сконтактировали со всеми возможными украинскими правоохранительными органами и структурами, которые занимались или имели полномочия заниматься вопросами освобождения заложников или обмена пленных. Был и специальный координационный центр СБУ, куда мы обратились, и некоторые другие ведомства, в том числе в некоторые органы власти мы обращались неофициально. От всех них поступила четкая рекомендация о том, чтобы не делать эту историю публичной, потому что по опыту тех специалистов, которые занимаются переговорами, обменами и освобождением украинцев еще с 2014 года, публичность часто вредила процессу освобождения или отсрочивала его. Поэтому мы и не говорили о деле Дмитрия публично", - отметил Ганницкий.

По его словам, коллеги Дмитрия Хилюка практически ежедневно были на связи с вице-премьером Ириной Верещук, которая в течение первых месяцев с начала полномасштабного вторжения непосредственно занималась вопросами освобождения заложников и обмена военнопленных, а также поддерживали связи с другими правоохранительными органами и силовыми структурами. Впоследствии функции проведения переговоров и освобождения пленников, находящихся в России, перешли к ГУР, с которыми журналисты тоже нашли способ коммуницировать в вопросе освобождения Дмитрия. Но даже тогда, летом и осенью 2022 года, позиция уполномоченных вести переговоры была неизменной – они и в дальнейшем рекомендовали не сообщать широкой общественности историю Дмитрия.

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"Надо сказать, что даже госпожа Верещук публично подтверждала, что на несколько обменов в течение весны и лета Дмитрий был заявлен. Потом, как мы знаем от других людей, его заявляли на некоторые обмены в течение осени и зимы прошлого года, и представители российской стороны, участвовавшие в переговорах много раз сначала подтверждали фамилию Дмитрия на этапе согласования списков лиц, которые должны быть освобождены. Поскольку Дмитрий является гражданским лицом, в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны он должен быть освобожден, но мы знаем, что Россия сознательно игнорирует правила ведения войны и обращения с гражданскими лицами", - подчеркнул шеф-редактор УНИАН.

Как отметил Ганницкий, Дмитрия несколько раз подавали в списки во время крупных обменов, российская сторона согласовывала его освобождение, но потом не привозила его на обмен. Вице-премьер Ирина Верещук рассказывала о разных объяснениях от переговорщиков с российской стороны – либо кто-то "запрещал", либо его просто "забыли" привезти.

"Так или иначе, длительное время у нас не было (да и до сих пор нет) вразумительного объяснения, почему российская сторона, несмотря на усилия украинских специалистов не освобождает Дмитрия, нарушая при этом все международные соглашения, его права человека и вообще логику здравого смысла. Откровенно говоря, зимой 2023 года стало понятно, что такие пути, когда дело Дмитрия публично замалчивали, себя исчерпали. Поэтому мы приняли решение о том, чтобы сделать эту историю публичной, и сообщили об этом соответствующим структурам. То есть пытаться привлечь международное сообщество и мировую журналистскую среду, чтобы увеличить усилия в освобождении Дмитрия на международном уровне и, возможно, оказать по крайней мере психологическое или дипломатическое давление на Российскую Федерацию и ее руководство", - сказал Ганницкий.

Похищение корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка

Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк был похищен военнослужащими страны-агрессора РФ в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в марте 2022 года.

1 марта на своей странице в Facebook Хилюк написал, что село, где он проживает, оказалось под оккупацией, а населенные пункты на левом берегу Ирпеня отрезаны от столицы. Журналист добавил, что интернет очень слаб. Именно на плохую связь коллеги журналиста сначала списывали длительное отсутствие контакта с ним. Однако впоследствии журналистское сообщество узнало о задержании Хилюка военными РФ.

Организация "Медийная инициатива по правам человека" сообщала, что Дмитрия держали в здании одного из предприятий в Дымере с завязанными скотчем руками и повязкой на глазах.

23 апреля отец Дмитрия показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.

По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке.

Тем временем страна-оккупант и агрессор РФ врет, что не похищала корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Однако международная негосударственная организация по защите прав человека "Репортеры без границ" собрала показания, доказывающие насильственное исчезновение журналиста.

По данным "Репортеров без границ", Хилюка арестовали 3 марта 2022 года в селе Козаровичи в 40 км к северу от Киева.

14 апреля 2022 года он собственноручно написал письмо своим родителям с сообщением: "Мои дорогие мама и папа, я жив. Я в добром здравии". В то же время, это письмо дошло до адресатов только в сентябре. С тех пор никакой информации о судьбе украинского журналиста не поступало.

Хилюк вероятно находится в СИЗО № 2 в Новозыбкове - небольшом городе на юго-западе России, расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

На неоднократные обращения близких Дмитрия Хилюка Москва ограничивалась возражениями или уклончивыми ответами.

В частности, в письме от 19 января 2023 года Министерство обороны Российской Федерации заявило, что не обязано предоставлять никакой информации об украинских задержанных кроме как Международному комитету Красного Креста (МККК).

При этом, по данным "Репортеров без границ", до сих пор МККК не имел доступа к сотням украинских заключенных в СИЗО № 2 в Новозыбкове. Этот запрет доступа к заключенным является нарушением статьи 126 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Адвокату из РФ, который представляет интересы Дмитрия Хилюка и прибыл в тюрьму в прошлом году, также отказали во встрече с украинцем.

Следственный комитет РФ в январе 2023 года заявил, что "не располагает информацией об уголовном производстве" против Хилюка. В частности, официально журналист якобы не задержан и не преследуется.

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