Гарантия полетов над Украиной: итоги срочного заседания Кабмина

Денис Шмыгаль / УНИАН

Вечером, 13 февраля, завершилось срочное заседание Кабинета министров Украины, где было принято решение выделить 16,6 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов над Украиной.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение позволит стабилизировать рынок авиаперевозок в стране.

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - написал в Telegram Шмыгаль.

Что решило правительство

Правительство выделило 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины.

Шмыгаль добавил, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в страну украинцев, которые сейчас находятся за границей.

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На заседании правительство приняло следующие решения:

Министерству финансов поручено уменьшить расходы бюджета на обслуживание госдолга;

Выделить Министерству инфраструктуры 1 6632,9 млн гривен на стабилизацию ситуации на рынке авиаперевозок;

Предоставить право Министерству инфраструктуры использовать эти деньги для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков;

Министерству инфраструктуры поручено утвердить перечень воздушных судов, на которые распространяется государственные гарантии.

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Авиасообщение с Украиной

Мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Россия объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14 по 19 февраля из-за собственных учений. А ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине, поскольку Украина единственное международно признанное государство, которое обслуживает воздушное движение в пределах Симферополя и публикует по этому поводу аэронавигационную информацию. Публикации РФ по этой зоне после оккупации Крыма являются нарушением закона.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ограничивать воздушное пространство над Украиной из-за угрозы вторжения России пока не намерены.

"Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду", - сказал Подоляк.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве инфраструктуры Украины.

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