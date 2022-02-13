Кабмин / kmu.gov.ua

Сегодня, 13 февраля, Кабмин соберется на срочное заседание. Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оно состоится в 20:00.

Сообщается, что на нем должны принять проекты правительственных решений, разработанные сегодня Мининфраструктуры, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками, "чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться"

"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены - в Украину можно летать и никаких проблем нет", - заявил Тимошенко.

Угроза вторжения РФ и блокада авиаперелетов: Кабмин готовит срочное заседание

Что заявил Денис Шмыгаль

Кабинет Министров намерен дать всем авиаперевозчикам финансовые гарантии в безопасности полетов над небом Украины. С такой инициативой на совещании правительства выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реклама

Авиасообщение в Украине

На прошлой неделе РФ опубликовала в системе для оповещения пилотов NOTAM сообщение, в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем из-за собственных учений.

Но так как ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине, соответственно она и должна предупредить о потенциальной опасности.

Новость дополняется...