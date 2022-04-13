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Гармаш объяснил, почему "победоносные" планы Путина к 9 мая выгодны Украине

13 апреля 2022, 01:36

Для Украины хорошо, если российские военные будут решать военные задачи, исходя не из реальных возможностей, а ориентируясь на какую-то символическую дату.

война, парад 9 мая
К 9 мая скорее всего будут приурочены серьезные бои / Фото Reuters

Российские оккупационные войска в Украине попытаются добиться какой-то "победы" к 9 мая и именно к этой дате скорее всего будут приурочены серьезные бои. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш считает, что с одной стороны хорошо, если российские военные будут решать военные задачи, исходя не из реальных возможностей, а ориентируясь на какую-то символическую дату.

"Нам это выгодно, потому что они будут менее подготовлены. Они будут пускать в бой неподготовленных солдат", - сказал Гармаш в интервью Obozrevatel.

По его словам, из России на территорию Харьковской и Донецкой областей якобы завезли российских 19-летних пацанов-контрактников.

"Они посмотрели по телевизору, как российская армия "побеждает", посмотрели, как их знакомые везут "трофеи", награбленные в Украине, и им тоже захотелось что-то из этого получить. Это плохо для российских матерей, но хорошо для нас, потому что сюда идут неподготовленные люди. Россия бросает их в бой для того, чтобы к 9 мая доложить Путину, что он великий полководец и смог победить страшную Украину", - отметил Гармаш.

Как сообщал Главред, если путинская армия проиграет в новой военной операции, которая планируется на Донбассе, то Украина сможет диктовать России свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности западных партнеров, если такие гарантии возможны, считает журналист Сергей Гармаш.

"Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России", - сказал он.

10 апреля в Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

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