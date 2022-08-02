Гайдай назвал направление на Донбассе, где оккупанты сосредоточили главные силы/ ОПУ, Telegram Сергей Гайдай

Русские оккупанты продолжают штурмовать Луганскую и Донецкую области ‒ для того, чтобы полностью захватить всю территории этих областей. Об этом в своем Telegram-канале написал луганский губернатор Сергей Гайдай.

"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута", – говорит руководитель Луганской ОВА.

Но, пишет чиновник, путь на Бахмут проходит через Луганскую область, где бойцы ВСУ очень крепко держат оборону.

Гайдай говорит, что успеха оккупантов не стоит ждать, ведь у них нарушено морально-психологическое состояние. Кроме того, они постоянно теряют своих военных из-за напрасных атак.

"С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвет. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием",– говорит губернатор.

Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что войска РФ атакуют силы обороны Украины на Донбассе. Захватчики осуществляют попытки вытеснения украинских войск с их позиций на севере областей.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что российская армия пока не может перейти в наступление на Донбассе. У оккупантов не хватает для этого сил и средств. После захвата Северодонецка и Лисичанска их наступательная активность снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пока не может пойти на эскалацию войны против Украины. Для этого у ее войск нет сил и средств. Оккупанты испытывают сложности, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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