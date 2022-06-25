УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Где можно и нельзя собирать грибы и ягоды в Украине 2022: все о правилах и штрафах

25 июня 2022, 13:05

В связи с войной в Украине небезопасно ходить в лес за грибами и ягодами. В некоторых областях введены временные ограничения на посещение лесных массивов.

Правила сбора грибов и ягод в 2022 году ​
Правила сбора грибов и ягод в 2022 году ​ / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Лето и осень - золотое время для любителей собирать грибы и ягоды. Но война в Украине внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, поэтому во многих регионах Украины отправляться в лес категорически запрещено. А там, где запрет не вводился, следует придерживаться установленных законом ограничений.

Закон о сборе грибов в Украине

С января 2022 года в Украине увеличили размер штрафов за причиненный ущерб природно-заповедному фонду. Размер штрафов увеличили в 10 раз по сравнению с 2013 годом, ежегодно он будет индексироваться. Об этом говорится в постановлении Кабмина и официальном пояснении Министерства защиты окружающей среды.

Важно понимать, что никаких новых запретов на сбор грибов и ягод не появилось – ходить за грибами в обычный лес по-прежнему можно. Наказание коснется лишь тех, кто будет собирать грибы или ягоды на территории заповедников.

"Запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия на территории строгого заповедника... Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений. Пребывание посторонних в них запрещено, имеются соответствующие таблички с уведомлением. Да и служба охраны предупреждает посетителей о существующих ограничениях. Так что случайно ошибиться и собрать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно", – отметили в министерстве.

Еще один важный момент: даже в разрешенных местах грибы и ягоды можно собирать только для собственных нужд. Если вы хотите заняться промыслом, то необходимо получить официальное разрешение.

Штраф за сбор грибов и ягод в Украине 2022

Штрафы за сбор грибов и ягод в Украине вступили в силу с 1 января 2022 года. Для каждого нарушения существует свой список запретных территорий. Но ни в один из них не входят зоны, которые не относятся к природно-заповедному фонду.

  • За один срезанный в строгом заповеднике гриб установлен штраф в 75 грн.
  • Заготовка дикорастущих цветов в таких зонах карается штрафом в 30 грн за один цветок.
  • Сбор ягод обойдется нарушителю в 378 грн/кг.
  • За сбор орехов и других плодов предусмотрен штраф в 1154 грн.

Где нельзя собирать грибы в Украине

В Украине нет никаких новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов. Постановление Кабмина касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда:

  • национальных природных парков;
  • природных заповедников;
  • ботанических садов;
  • дендрологических парков.

"В пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и дальше можно собирать грибы и ягоды. Если вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является нововведением). Исключение, по-прежнему, где запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия, это территории строгого заповедника", — отметили в министерстве.

Где можно собирать грибы в Украине

В Украине очень много грибных мест, но в 2022 году отправляться на "тихую охоту" не стоит. В связи с полномасштабным вторжением России даже на освобожденных от оккупантов территориях небезопасно ходить в лес за грибами, так как есть риск подорваться на минах, которые оставил после себя агрессор.

Кроме того, в некоторых областях Украины ввели временные ограничения на посещение мирным населением лесных массивов. Причин этому несколько. Во-первых, для предотвращения возникновения лесных пожаров, которые особенно опасны в военное время. Во-вторых, для борьбы с какими-либо диверсионными проявлениями.

В частности, запрещено ходить в лес в Киевской, Волынской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Где собирать грибы под Киевом и в Киевской области в мирное время

Бородянка, Вышгород, Иванков, Бабинцы, Здвижевка, Клавдиево, Катюжанка, Пирново, Сухолучье, Ясногородка, Комаровка, Мирча, Дымер, Борисполь, Переяслав-Хмельницкий, Старое, Кийлов, Бориспольские Дачи, Хоцки, Ракитное, Тараща, Богуслав, Пугачевка, Кирданы, Малоберезанское, Дмитренки, Поташня.

Где собирать грибы в Закарпатской области

Лидерами по количеству грибов являются Раховский и Переченский районы. Хорошие грибные места находятся около озера Синевир и поселка Лумшоры, сел Драгово, Вышка, Колочава, Рудниковка Гута, Солочин, Микулинцы, Ильковцы, Счастливое, Крытое.

Где собирать грибы в Днепропетровской области

Вблизи Днепра грибы можно найти в Кировском, Шульговке, Царичанке, Могилеве, Гвардейском, Николаевке.

В лесах Днепропетровщины можно найти преимущественно маслята, лисички, опята, сыроежки и белые грибы.

Где собирать грибы на Сумщине

В Сумской области грибы густо растут в Краснопольском и Лебединском районах.

Грибная карта Житомирщины

В Житомирской области стоит поискать грибы в Малинскогом, Коростышевском и Житомирском районах.

Грибные места под Харьковом

Грибные места можно найти в Пятихатках. Однако грибники не советуют эти места, так как почва там переполнена тяжелыми металлами и токсинами. Лучше поехать за город. Там можно собрать много белых грибов, груздей, опят и разные виды моховиков.

Для грибной охоты в мирное время подойдут: пгт Васищево; пгт Кочеток; село Русская Лозовая; пгт Старый Салтов; село Коропово; город Валка; город Змиев.

Ранее Главред писал, как отличить съедобные грибы от несъедобных.

Другие новости:

война в Украине грибы ягоды новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:26

РФ выпустила по Украине рекордное число ракет, взрывы прозвучали в 6 областях: все подробности

13:22

До конца года бои сойдут на нет: украинский разведчик пояснил, почему Путин не получит успеха в войнеВидео

13:07

Патриарх Кирилл упал во время освящения храма – его не успели пойматьВидео

13:05

Где можно и нельзя собирать грибы и ягоды в Украине 2022: все о правилах и штрафахВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбыВидео

Реклама
12:58

Украина выиграет, если правительство поднимет свою тушу: доброволец из ФРГ обругал Шольца

12:53

"Выпустила 48 ракет за ночь": Подоляк заявил, что РФ пытается вызвать панику среди украинцевВидео

12:32

Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ рассказали, на сколько больше украинцы получили в июнеВидео

12:27

Бойцы ССО уничтожили группу опытных наемников армии РФФотоВидео

12:17

Самый нежный маникюр лето 2022: розовый френч и омбре на каждый деньФото

12:10

Нужно было запретить в 2014 году: Полякова радикально высказалась по поводу русской музыкиВидео

11:49

Украинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из Европы

11:47

Читала книжку на пороге: оккупанты убили 8-летнюю девочку на ХарьковщинеВидео

11:42

Не раскол среди башен Кремля: эксперт назвал фактор, который ускорит завершение войны РФ в УкраинеВидео

11:41

Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам

11:22

В Украине уничтожили летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев

11:03

Украина получит 18 боевых кораблей и катеров: в США пролили свет на новый траншВидео

10:47

Когда произойдет перелом в войне в пользу Украины - ответ экспертаВидео

10:31

В НАТО назвали самый вероятный вариант завершения войны в УкраинеВидео

10:08

Гороскоп на июль 2022 для Овнов: хорошие заработки, удача и второй шансВидео

Реклама
10:03

Силы вторжения РФ на Донбассе возглавил известный своей жестокостью генерал Суровикин

10:02

С контрнаступлением Украине придется ждать до осени - военный эксперт Александр Мусиенко

10:00

Уничтожены 8 БМП и склад боеприпасов: украинская авиация метко "отработала" по оккупантахВидео

09:37

Арестович оценил шансы РФ захватить всю Донецкую и Луганскую областиВидео

09:15

ВСУ остановили наступление врага под Бахмутом и на Харьковщине – ГенштабВидео

09:06

Ракетный удар по Львовщине: РФ выпустила по области 6 ракет, из них четыре "прилета"Видео

08:38

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2022: Близнецам – зависть, Львам – потери, Весам – важные новостиВидео

08:33

Оккупанты выпустили 24 ракеты по военным объектам возле ЖитомираВидео

08:30

Дома в халатах и с обогревателями: что ждет Украину зимоймнение

08:10

Оккупанты отошли с потерями: на Юге ВСУ отбили две атаки РФ и ударили по врагу авиацией

08:00

День таможенника Украины – поздравления, красивые открытки и душевные картинки к празднику

07:11

Что нельзя делать и говорить при мужчине: ТОП-5 самых громких "нет"

07:05

Астрологический прогноз на июль-2022: какие удачи и неприятности уготовили звезды каждомуВидео

07:00

День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

06:36

Российскую армию ждет новый адмнение

06:33

Когда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политологВидео

05:50

За доллар - 45 гривен: украинцам раскрыли худший сценарий девальвацииВидео

05:20

Самое вкусное царское варенье из черешни за 20 минут: простой рецептВидео

05:03

18-летняя дочь Хайди Клум показала пляжный образ в крошечном бикини

05:00

Правила, которые должен знать каждый водитель: как правильно сидеть за рулем

Реклама
04:33

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева в белом топе и мини-шортах пустилась в пляс

04:09

Звезда Голливуда Шэрон Стоун призналась, что пережила 9 выкидышей

04:02

Дело 20-ти минут: как и чем можно вывести пятна от клубники и вишни

03:42

Лукашенко в тяжелом психологическом состоянии из-за ультиматумов Путина - оппозиционерВидео

03:20

Военный эксперт рассказал, как мирным жителям можно спастись от артиллерийских обстреловВидео

03:11

Светлана Лобода похвасталась красавицей-сестрой: "Моя милая сестренка выросла"

03:10

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

02:40

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали опасные датыВидео

02:04

Женский гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Тельцам – важные сны, Львам – заговор, Козерогам – деньги

01:32

Политолог объяснил, что Путин сочтет победой в войне против УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять