Где можно и нельзя собирать грибы и ягоды в Украине 2022: все о правилах и штрафах

Правила сбора грибов и ягод в 2022 году ​ / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Лето и осень - золотое время для любителей собирать грибы и ягоды. Но война в Украине внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, поэтому во многих регионах Украины отправляться в лес категорически запрещено. А там, где запрет не вводился, следует придерживаться установленных законом ограничений.

Закон о сборе грибов в Украине

С января 2022 года в Украине увеличили размер штрафов за причиненный ущерб природно-заповедному фонду. Размер штрафов увеличили в 10 раз по сравнению с 2013 годом, ежегодно он будет индексироваться. Об этом говорится в постановлении Кабмина и официальном пояснении Министерства защиты окружающей среды.

Важно понимать, что никаких новых запретов на сбор грибов и ягод не появилось – ходить за грибами в обычный лес по-прежнему можно. Наказание коснется лишь тех, кто будет собирать грибы или ягоды на территории заповедников.

"Запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия на территории строгого заповедника... Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений. Пребывание посторонних в них запрещено, имеются соответствующие таблички с уведомлением. Да и служба охраны предупреждает посетителей о существующих ограничениях. Так что случайно ошибиться и собрать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно", – отметили в министерстве.

Еще один важный момент: даже в разрешенных местах грибы и ягоды можно собирать только для собственных нужд. Если вы хотите заняться промыслом, то необходимо получить официальное разрешение.

Штраф за сбор грибов и ягод в Украине 2022

Штрафы за сбор грибов и ягод в Украине вступили в силу с 1 января 2022 года. Для каждого нарушения существует свой список запретных территорий. Но ни в один из них не входят зоны, которые не относятся к природно-заповедному фонду.

За один срезанный в строгом заповеднике гриб установлен штраф в 75 грн.

Заготовка дикорастущих цветов в таких зонах карается штрафом в 30 грн за один цветок.

Сбор ягод обойдется нарушителю в 378 грн/кг.

За сбор орехов и других плодов предусмотрен штраф в 1154 грн.

Где нельзя собирать грибы в Украине

В Украине нет никаких новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов. Постановление Кабмина касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда:

национальных природных парков;

природных заповедников;

ботанических садов;

дендрологических парков.

"В пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и дальше можно собирать грибы и ягоды. Если вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является нововведением). Исключение, по-прежнему, где запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия, это территории строгого заповедника", — отметили в министерстве.

Где можно собирать грибы в Украине

В Украине очень много грибных мест, но в 2022 году отправляться на "тихую охоту" не стоит. В связи с полномасштабным вторжением России даже на освобожденных от оккупантов территориях небезопасно ходить в лес за грибами, так как есть риск подорваться на минах, которые оставил после себя агрессор.

Кроме того, в некоторых областях Украины ввели временные ограничения на посещение мирным населением лесных массивов. Причин этому несколько. Во-первых, для предотвращения возникновения лесных пожаров, которые особенно опасны в военное время. Во-вторых, для борьбы с какими-либо диверсионными проявлениями.

В частности, запрещено ходить в лес в Киевской, Волынской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Где собирать грибы под Киевом и в Киевской области в мирное время

Бородянка, Вышгород, Иванков, Бабинцы, Здвижевка, Клавдиево, Катюжанка, Пирново, Сухолучье, Ясногородка, Комаровка, Мирча, Дымер, Борисполь, Переяслав-Хмельницкий, Старое, Кийлов, Бориспольские Дачи, Хоцки, Ракитное, Тараща, Богуслав, Пугачевка, Кирданы, Малоберезанское, Дмитренки, Поташня.

Где собирать грибы в Закарпатской области

Лидерами по количеству грибов являются Раховский и Переченский районы. Хорошие грибные места находятся около озера Синевир и поселка Лумшоры, сел Драгово, Вышка, Колочава, Рудниковка Гута, Солочин, Микулинцы, Ильковцы, Счастливое, Крытое.

Где собирать грибы в Днепропетровской области

Вблизи Днепра грибы можно найти в Кировском, Шульговке, Царичанке, Могилеве, Гвардейском, Николаевке.

В лесах Днепропетровщины можно найти преимущественно маслята, лисички, опята, сыроежки и белые грибы.

Где собирать грибы на Сумщине

В Сумской области грибы густо растут в Краснопольском и Лебединском районах.

Грибная карта Житомирщины

В Житомирской области стоит поискать грибы в Малинскогом, Коростышевском и Житомирском районах.

Грибные места под Харьковом

Грибные места можно найти в Пятихатках. Однако грибники не советуют эти места, так как почва там переполнена тяжелыми металлами и токсинами. Лучше поехать за город. Там можно собрать много белых грибов, груздей, опят и разные виды моховиков.

Для грибной охоты в мирное время подойдут: пгт Васищево; пгт Кочеток; село Русская Лозовая; пгт Старый Салтов; село Коропово; город Валка; город Змиев.

Ранее Главред писал, как отличить съедобные грибы от несъедобных.

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