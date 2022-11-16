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"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетику

16 ноября 2022, 14:08

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что возобновление объектов энергетики займет до двух недель. Все зависит от степени разрушений.

Тимошенко, лампочка
В ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетику / коллаж фото УНИАН

Восстановление отдельных объектов энергетической системы Украины после вчерашнего массового ракетного удара русских оккупантов может занять от двух-трех дней до двух недель. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире единого телемарафона.

"По срокам это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", ‒ сказал чиновник.

По словам Тимошенко, в целом ситуацию в энергетической системе Украины пока удалось стабилизировать. Однако во всех регионах страны до этого пришлось ввести почасовые, а в некоторых ‒ аварийные отключения света.

Чиновник из ОП отметил, что без света по-прежнему в Украине в среднем находятся от двух до четырех миллионов потребителей ‒ в зависимости от времени суток.

Отключение света в Украине

Из-за массированной ракетной атаки на Украину во вторник, 15 ноября, все крупные города нашей страны остались без света. В "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 16:50 экстренные отключения электроэнергии были введены по всей Украине.

После массированного ракетного удара по Украине в Офисе президента сообщили, что ситуация в энергосистеме критическая. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Ранее в "Укрэнерго" отмечали, что в центральных областях Украины в ближайшей перспективе не смогут отменить стабилизационные отключения электроэнергии. Оккупанты нанесли удар по уникальному энергетическому оборудованию. Его невозможно быстро восстановить, ведь нужно заново изготавливать.

Другие новости:

Кирилл Тимошенко война России и Украины отключения света электроэнергия
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