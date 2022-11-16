"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетику

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что возобновление объектов энергетики займет до двух недель. Все зависит от степени разрушений.
Восстановление отдельных объектов энергетической системы Украины после вчерашнего массового ракетного удара русских оккупантов может занять от двух-трех дней до двух недель. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире единого телемарафона.
"По срокам это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", ‒ сказал чиновник.
По словам Тимошенко, в целом ситуацию в энергетической системе Украины пока удалось стабилизировать. Однако во всех регионах страны до этого пришлось ввести почасовые, а в некоторых ‒ аварийные отключения света.
Чиновник из ОП отметил, что без света по-прежнему в Украине в среднем находятся от двух до четырех миллионов потребителей ‒ в зависимости от времени суток.
Отключение света в Украине
Из-за массированной ракетной атаки на Украину во вторник, 15 ноября, все крупные города нашей страны остались без света. В "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 16:50 экстренные отключения электроэнергии были введены по всей Украине.
После массированного ракетного удара по Украине в Офисе президента сообщили, что ситуация в энергосистеме критическая. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.
Ранее в "Укрэнерго" отмечали, что в центральных областях Украины в ближайшей перспективе не смогут отменить стабилизационные отключения электроэнергии. Оккупанты нанесли удар по уникальному энергетическому оборудованию. Его невозможно быстро восстановить, ведь нужно заново изготавливать.
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