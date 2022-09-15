Генерал-разведчик назвал ключевые задачи ВСУ на Харьковском направлении

Николай Маломуж оценил продвижение ВСУ на двух направлениях / Коллаж УНИАН, Главред

Командование ВСУ ввело российских оккупантов в заблуждение, заставив поверить в подготовку главного удара на Херсонском направлении, чем заставили противника снимать силы и средства с других направлений, ослабляя их, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он пояснил, что в связи с локальными контрнаступательными операциями на Херсонщине появилась возможность проводить более успешные операции на Харьковщине.

Эксперт уверен в том, что херсонское направление Россия не смогла усилить настолько, чтобы удержать позиции или нанести контрудар.

"Демонстрируя в Херсонской области активный наступательный формат, мы готовили операции на харьковском направлении. И проведены они в виде очень успешных действий, которые включали не только наступательные операции, но и нанесение ударов по врагу", - отметил он.

Военный эксперт добавил, что харьковское направление будет оставаться одним из приоритетов для ВСУ, потому что необходимо снять угрозу с Изюма, а также со Славянска и Донецкой области в целом.

"Впрочем, наши контрнаступательные действия на Херсонщине, Харьковщине и даже на донецком направлении, где мы также освободили несколько населенных пунктов, обесценили позиции РФ. В результате противник распылил силы, бросив их и на юг, и на харьковское направление, и в донецкий регион. Но ни в одном месте Россия не смогла накопить критическую массу сил – ни вооружения, ни техники, ни новых подразделений", - добавил Маломуж.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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