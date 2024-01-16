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Генерал РФ на борту и "чудо-оружие" Украины: Данилов о деталях уничтожения А-50

Алексей Тесля
16 января 2024, 20:10
Алексей Данилов рассказал о том, чем могли поразить самолеты А-50 и Ил-22.
Данилов
Алексей Данилов рассказал подробности уничтожения российского самолета А-50 / Коллаж: Главред, Фото: rnbo.gov.ua, mil.ru

Поражение над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22 можно считать вторым важнейшим событием после потопления крейсера "Москва", заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

"Поверьте, "на болотах" сейчас "вой" стоит страшный, потому что они даже представить себе не могли, что у нас есть способности делать такие вещи", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Секретарь СНБО также сообщил делали уничтожения вражеских самолетов: "Есть предварительная информация, что на борту находился один из генералов Российской Федерации, но она требует уточнения. Если так будет, то они базировались именно на том аэродроме, с которого периодически вылетают эти бомбардировщики, которые уничтожают наших детей и инфраструктуру. Однако подчеркну еще раз, что надо иметь уточнения этой информации".

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Чем могли ударить по самолетам А-50 и Ил-22 РФ

Собеседник также прокомментировал информацию о том, чем могли поразить самолеты А-50 и Ил-22.

"Я могу только сказать – тем, чем надо. Вы видите, что имеем возможности. Я не могу сейчас подчеркивать, какими средствами поражения это было сделано. Однако мой утренний разговор с генералом Лысюком не могу сказать, что поразил или удивил меня, но было очень приятно. Операция готовилась в абсолютно закрытом режиме, она оказалась удачной", - говорит он.

Вместе с тем секретарь СНБО не подтвердил информацию о том, что самолеты РФ могли подбить с помощью переданных Украине F-16.

"Я думаю, что нет. Это точно не F-16. С F-16 еще надо нам немного подождать. Вы знаете, что процесс сейчас идет, он непростой, сложная техника. Наши военные делают все возможное и невозможное для того, чтобы как можно быстрее овладеть этой техникой. Я могу сказать, что успехи есть и они очень-очень мощные", - добавил Данилов.

Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

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СНБО военный самолет Алексей Данилов война России и Украины
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