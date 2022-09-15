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Генерал ВСУ объяснил, почему Крымский мост уничтожить гораздо сложней, чем Антоновский

15 сентября 2022, 09:35

Как говорит генерал Романенко, Крымский мост уничтожить будет гораздо сложнее, чем Антоновский ‒ особенно с учетом того, у Украины нет ядерных ракет.

ядерная ракета, Крымский мост
Генерал ВСУ объяснил, почему Крымский мост уничтожить очень сложно, / https://ua.depositphotos.com, Reuters

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, сказал ‒Крымский мост уничтожить будет гораздо сложнее, чем Антоновский на Херсонщине ‒ особенно с учетом того, что в распоряжении ВСУ нет ядерного оружия.

"Однозначно, Крымский мост уничтожить будет сложнее, чем Антоновский. Хотя бы потому, что он длиннее. Уничтожить его полностью и сразу можно разве что нанесением ядерного удара, но у нас такого оружия нет. Если цель по площади и длине большая, значит, нужно больше средств для нанесения ударов, чтобы уничтожить цель. То есть Крымский мост больше, чем Антоновский, а потому нужно больше средств. Мы можем нарушить эксплуатацию Крымского моста – железнодорожной части и автомобильной. На какое-то время возможно. И это будет важный результат", ‒ сказал он.

Кроме того, Романенко говорит, что ВСУ крайне важно будет нанести серию ударов по севастопольским позициям Черноморского флота.

"Нанести удары по севастопольской базе ЧФ РФ тоже важно, чтобы россияне не могли загружать и разгружать свои корабли ракетами. В этом сомнений нет. Тогда Россия будет вынуждена уходить в Новороссийск. То есть важно помнить о возможностях ракетных обстрелов РФ всей территории нашей страны и стараться минимизировать эти ее возможности", ‒ сказала она.

Напомним, ранее Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что пока не будет удара по Крымскому мосту, линию обеспечения российских оккупантов на юге разрушить не удастся. Продолжение работы логистики захватчиков может стать серьезной проблемой для ВСУ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина изучает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Киев считает эстакаду незаконным сооружением оккупантов, которые используют его в качестве артерии для снабжения своих войск на юге. По его мнению, путепровод следует уничтожить.

Другие новости:

Игорь Романенко Крымский мост война России и Украины
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