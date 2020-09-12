Генпрокурор Венедиктова высказалась о возможности своей отставки

Ирина Венедиктова рассказала, планирует ли подавать в отставку / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку со своей должности.

Об этом она сказала в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам Венедиктовой, заявления о ее отставке не существует.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - заверила Венедиктова.

Она добавила, что и не собирается писать такое заявление, потому что это безответственно.

"Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в кресле, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", - сказала Венедиктова.

По ее словам, если Верховная Рада примет решение, что ей пора уходить с должности генпрокурора, то депутатам придется ее уволить в установленном законом порядке.

"Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", - подчеркнула она.

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