Генпрокурор Венедиктова высказалась о возможности своей отставки

Ирина Венедиктова заявила, что "не пришла посидеть в кресле".
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку со своей должности.
Об этом она сказала в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
По словам Венедиктовой, заявления о ее отставке не существует.
"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - заверила Венедиктова.
Она добавила, что и не собирается писать такое заявление, потому что это безответственно.
"Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в кресле, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", - сказала Венедиктова.
По ее словам, если Верховная Рада примет решение, что ей пора уходить с должности генпрокурора, то депутатам придется ее уволить в установленном законом порядке.
"Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", - подчеркнула она.
Напомним:
- Ранее СМИ писали, что глава СБУ Иван Баканов может возглавить Офис генерального прокурора вместо Ирины Венедиктовой, которой прочат пост главы министерства юстиции.
- Власти намерены провести реформу СБУ до конца текущего года. Новый закон о спецслужбе должен устранить политическое влияние на Службу безопасности Украины. Во втором чтении в законопроект могут внести изменения, в результате которых Иван Баканов может покинуть свою должность.