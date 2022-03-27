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Геращенко объяснил, почему у Путина кишка тонка нажать на ядерную кнопку

27 марта 2022, 13:07

Советник главы МВД Украины назвал несколько причин.

путин
Геращенко объяснил, почему у Путина кишка тонка нанести ядерный удар / скриншот с видео

Президент России Владимир Путин не осмелится применить ядерное оружие как против США, так и против Украины.

Такое мнение в комментарии журналисту Дмитрию Гордону озвучил советник министра МВД Антон Геращенко.

"Ядерное оружие Путин применять не будет потому, что ему страшно. Он понимает, что американцы нанесут ответный удар. Он боится за свою трусливую душонку. Кроме того, я думаю, что его окружение не выполнит такой приказ. Если он захочет нанести ядерный удар по Соединенным Штатам, то его окружение побоится это сделать", - пояснил Геращенко.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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