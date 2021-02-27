Геращенко прокомментировал акцию протеста сторонников Стерненко / УНИАН

Акция в поддержку активиста Сергея Стерненко в центре Киева возле Офиса президента 27 февраля проходит спокойно, заявил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

"После неоднократных призывов в эфирах национальных телеканалов, возможно, нас услышали, и сегодня акция мирная, спокойная. Поэтому задача полиции – только помогать перекрывать дорожное движение, помогать, чтобы все было безопасно. Никаких столкновений на данный момент нет, надеюсь, что так будет до вечера. Агрессии нет, и это прекрасно, когда граждане высказывают свою позицию. Если сравнить с беспорядками в Капитолии, у нас все спокойно", - отметил заместитель главы МВД в эфире телеканала Украина 24.

Также Геращенко прокомментировал фотографии большого количества полицейской техники в центре Киева, которые появились в соцсетях.

"Это не автозаки, это машины, которые перевозят бойцов Национальной гвардии, которая нужна для поддержания общественного порядка. Действительно, задача полиции – поддержка общественного спокойствия, но никаким образом не препятствовать мирным акциям", - сказал он.

Отметим, вход в здание Офиса президента практически не охранялся. Акция была мирной. Активисты при этом не исключили, что 27 февраля - последнее мирное мероприятие.

Требования активистов:

Освобождение Стерненко;

Перезагрузка Высшего совета правосудия с условием проведения честного конкурса;

Прекращение репрессий против патриотов;

Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой;

Перезагрузка судебной системы.

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