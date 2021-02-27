Геращенко прокомментировал акцию протеста сторонников Стерненко

Если акции в поддержку Стерненко сравнить с беспорядками в Капитолии, у нас все спокойно, заявил заместитель министра внутренних дел.
Акция в поддержку активиста Сергея Стерненко в центре Киева возле Офиса президента 27 февраля проходит спокойно, заявил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.
"После неоднократных призывов в эфирах национальных телеканалов, возможно, нас услышали, и сегодня акция мирная, спокойная. Поэтому задача полиции – только помогать перекрывать дорожное движение, помогать, чтобы все было безопасно. Никаких столкновений на данный момент нет, надеюсь, что так будет до вечера. Агрессии нет, и это прекрасно, когда граждане высказывают свою позицию. Если сравнить с беспорядками в Капитолии, у нас все спокойно", - отметил заместитель главы МВД в эфире телеканала Украина 24.
Также Геращенко прокомментировал фотографии большого количества полицейской техники в центре Киева, которые появились в соцсетях.
"Это не автозаки, это машины, которые перевозят бойцов Национальной гвардии, которая нужна для поддержания общественного порядка. Действительно, задача полиции – поддержка общественного спокойствия, но никаким образом не препятствовать мирным акциям", - сказал он.
Отметим, вход в здание Офиса президента практически не охранялся. Акция была мирной. Активисты при этом не исключили, что 27 февраля - последнее мирное мероприятие.
Требования активистов:
- Освобождение Стерненко;
- Перезагрузка Высшего совета правосудия с условием проведения честного конкурса;
- Прекращение репрессий против патриотов;
- Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой;
- Перезагрузка судебной системы.
Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
- Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.
- Вечером 23 февраля сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.