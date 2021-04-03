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Германия угрожает России тяжелыми последствиями из-за Украины

3 апреля 2021, 00:30
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Британия и Германия выступает против агрессивных действий со стороны России.

Германия
Германия угрожает последствиями РФ за эскалацию на Донбассе / pixabay

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Великобритания поддерживают мирные устремления Украины на востоке и выступают против запугивающих действий со стороны России.

В разговоре с британским коллегой Домиником Раабом Кулеба заявил о распространяемой кремлевскими СМИ пропаганде: якобы Украина планирует наступление или провокации на Донбассе.

"Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", – заявил Кулеба.

В ответ на это Рааб заверил в том, что его страна внимательно следит за действиями России. Он предупредил, что за любую попытку РФ начать масштабную военную эскалацию будут нести тяжелые последствия.

"Мы внимательно следим за ситуацией на границе Украины и России. Мы солидарны с Украиной в том, что деэскалация сейчас имеет решающее значение для того, чтобы режим прекращение огня не оказался под угрозой", – сообщает пресс-служба немецкого МИД.

Кулеба выразил ему благодарность за поддержку и заверил в том, что Украина преданна политико-дипломатическому пути деоккупации своих неподконтрольных территорий.

Кроме того, об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивания Россией своего военного присутствия на оккупированных территориях и на границе с Украиной делегация Украины при ООН также проинформировала партнеров-членов Совета Безопасности организации.

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"Уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетания", – сообщили по этому поводу в миссии.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

Верховная Рада 30 марта приняла постановление, в котором осудила обострение российскими гибридными войсками ситуации на Донбассе 26 марта, в результате которого погибли 4 украинских военных и двое получили ранения. Украинский парламент призвал Россию вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства по урегулированию конфликта на востоке страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с обвинением в адрес Украины в невыполнении договоренностей по Донбассу. Согласно позиции Москвы, соглашения не выполняются, так как Киев не намерен вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР".

30 марта прошли переговоры президента РФ Путина, президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в рамках которых глава РФ настаивал на переговорах Украины с "ДНР" и "ЛНР" и разрешению правовых вопросов по Донбассу.

МИД Украины МИД Германии Дмитрий Кулеба
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