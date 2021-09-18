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Гибель троих коммунальщиков: стала известна причина жуткой трагедии в Кривом Роге

18 сентября 2021, 20:59
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Работники Криворожского водоканала не не проверили наличие и концентрацию опасного газа перед началом работы.

Стала известна причина гибели в Кривом Роге троих работников Криворожского водоканала, тела которых обнаружили в колодце на глубине 6 метров.

Погибшим было 39, 43 и 59 лет, говорится в материале ТСН.

Что стало причиной трагедии

В сообщении подчеркивается, что работники не проверили наличие и концентрацию опасного газа перед началом работы.

Кроме того, погибшие также работали без средств защиты. Это и стало причиной отравления на дне отстойника — на глубине 6 метров.

Полиция также рассматривает версию нарушения правил безопасности.

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Погибшие коммунальщики должны были провести работы в системе очистного комплекса. Они надышались парами аммиака и умерли.

Где произошла трагедия

Водоочистительный комплекс, где погибли сразу трое работников, — в поселке Радушное возле Кривого Рога.

На территории предприятия уже завершились следственные действия. Водоочистительный комплекс считается стратегическим объектом, поэтому на территорию съемочную группу не пустили.

/ dp.dsns.gov.ua

Гибель коммунальщиков в Кривом Роге

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий.

Трагедия произошла в субботу, 18 сентября, в ходе выполнения работ с повышенной опасностью.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - заявили в полиции.

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