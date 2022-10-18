Глава ГУР рассказал, когда закончится война в Украине

После окончания войны Россию ждет серьезный политический процесс, говорит Буданов.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что война должна закончиться выходом на границы 1991 года.
По словам Буданова, самые тяжелые бои по состоянию на данный момент идут в районе городов Бахмут и Соледар.
А до конца года ВСУ еще продвинутся значительно вперед.
"Речь идет о Херсоне. До лета война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом", - заявил Буданов в интервью программе "Орестократия".
После окончания войны Россию ждет серьезный политический процесс.
"После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать нам репарации, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там много очень шагов", - сказал Буданов.
Как сообщал Главред, ранее Буданов заявил, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Согласно его прогнозу, произойдет это не ранее 2023 года.
Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.
Читайте также:
- Начинается непредсказуемая фаза: следующие недели войны в Украине будут критическими - CNN
- Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в Украину
- Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войне