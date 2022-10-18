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Глава ГУР рассказал, когда закончится война в Украине

18 октября 2022, 17:23

После окончания войны Россию ждет серьезный политический процесс, говорит Буданов.

Буданов, война в Украине
Буданов / facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что война должна закончиться выходом на границы 1991 года.

По словам Буданова, самые тяжелые бои по состоянию на данный момент идут в районе городов Бахмут и Соледар.

А до конца года ВСУ еще продвинутся значительно вперед.

"Речь идет о Херсоне. До лета война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом", - заявил Буданов в интервью программе "Орестократия".

После окончания войны Россию ждет серьезный политический процесс.

"После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать нам репарации, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там много очень шагов", - сказал Буданов.

Кирилл Буданов

Как сообщал Главред, ранее Буданов заявил, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Согласно его прогнозу, произойдет это не ранее 2023 года.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

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война в Украине ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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