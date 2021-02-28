Глава Меджлиса поведал, в какую "ловушку" попали крымские татары

Чубаров рассказал о проблемах крымских татар / lenta-ua.net

Крымские татары, после возвращения из депортации, были вынуждены поселиться в степной зоне Крымского полуострова, поэтому сейчас страдают от проблем с нехваткой воды.

Но они понимают, что наличие на полуострове достаточного количества воды только привлечет сюда больше русских, что грозит крымским татарам потерей идентичности, рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Нехватка воды для хозяйственной деятельности ощущается всеми жителями Крыма, нет разницы или это крымский татарин, или этнический украинец. Особенно это повлияло на людей в аграрном секторе. Однако я могу говорить о подавляющем большинстве крымских татар - они терпят. Терпят, потому что понимают, что вода является ресурсом, который помогает оккупантам вытеснять крымских татар", - пояснил Чубаров.

Он обратил внимание на тот факт, что россияне уже переселили на остров больше 500 тысяч граждан России.

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"Значительная часть этих людей, а особенно госслужащих, военных и сотрудников карательных структур, расселяют в многоэтажных домах. А для них нужно много воды. Поэтому наличие достаточного количества воды крымскими татарами воспринимается как дополнительный рычаг для заселения Крыма русскими. А это означает разрушение идентичности", - добавил Чубаров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что сейчас крымских татар в оккупированном Крыму поставили перед тяжелым выбором.

"Крымские татары вынуждены выбирать - трудно жить без воды, или быть с водой, но завтра-послезавтра быть раздавленными этими дополнительными миллионами россиян", - резюмировал Чубаров.

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