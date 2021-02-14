Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе

Пушилин призвал к дальнейшей интеграции ОРДЛО с Россией.
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил о поддержке так называемых "республик" в ОРДЛО со стороны Москвы. Лидер незаконных вооруженных формирований ОРДО призвал усилить сотрудничество с РФ и назвал регион "частью большой России", о чем сказал в эфире радиостанции Говорит Москва.
По его словам, "позиция граждан" отражена в доктрине, название которой – "Русский Донбасс", где говорится о принадлежности захваченных гибридными российскими войсками отдельных районов Донбасса России.
"Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая не случайно носит название "Русский Донбасс"…Мы должны быть вместе с Россией", - добавил Пушилин, подчеркнув намерение "ЛДНР" в дальнейшем интегрироваться с РФ.Читайте такжеЕрмак заявил о срыве переговоров по Донбассу и назвал главную причину
Новости Донбасса
- В захваченном Донецке 28-29 января прошел форум "Русский Донбасс". На мероприятии была представлена новая доктрина боевиков "ДНР" и "ЛНР", в которой указано, что они намерены пытаться установить контроль над подконтрольными Киеву районами Донбасса. При этом они также планируют развивать экономическое сотрудничество с Россией.
- Приехавшая из Москвы на форум глава российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.
- Представитель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта зашли в тупик. В Кремле пришли к выводу, что Зеленский не планирует разрешение вооруженной конфронтации в ОРДЛО по сценарию Москвы и перешли к реализации абхазского сценария.
- 13 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что Россия фактически заявила о своих претензиях на создание квазигосударств на территории Украины, и теперь уже открыто говорится об интеграции ОРДЛО в РФ.