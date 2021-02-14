Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе

Пушилин назвал Донбасс "частью большой России" / Reuters

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил о поддержке так называемых "республик" в ОРДЛО со стороны Москвы. Лидер незаконных вооруженных формирований ОРДО призвал усилить сотрудничество с РФ и назвал регион "частью большой России", о чем сказал в эфире радиостанции Говорит Москва.

По его словам, "позиция граждан" отражена в доктрине, название которой – "Русский Донбасс", где говорится о принадлежности захваченных гибридными российскими войсками отдельных районов Донбасса России.

"Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая не случайно носит название "Русский Донбасс"…Мы должны быть вместе с Россией", - добавил Пушилин, подчеркнув намерение "ЛДНР" в дальнейшем интегрироваться с РФ.Читайте такжеЕрмак заявил о срыве переговоров по Донбассу и назвал главную причину

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