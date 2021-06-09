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Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

9 июня 2021, 16:55

За пять месяцев текущего года налоговые поступления в доходной части бюджета страны составили 84,5%.

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dp.tax.gov.ua

По словам начальника Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анны Чуб, сегодня налоговая служба – это прежде всего качественный сервис для плательщиков. Она внедряет новые подходы и строит взаимоотношения с плательщиками на основе партнерских отношений.

"Плательщик – это сегодня безусловный приоритет для каждого налоговика.Из службы, которая когда-то выполняла фискальные функции, ГНС превратилась в сервисную службу. А это значит, что тот, кому она оказывает свои услуги,– стоит во главе угла. Именно плательщик является нашим партнером, заказчиком наших услуг. Мы должны сделать так, чтобы процедура уплаты налогов была легкой, простой, удобной, доступной для любого: будь то крупный плательщик из большого бизнеса или физическое лицо-предприниматель. Чтобы человек четко понимал не только, что он платит налоги, но и куда они пойдут", - подчеркнула Анна Чуб.

Она напомнила, что львиная доля доходной части бюджета страны - это налоги, в которых прямо или косвенно есть вклад украинцев.

Кстати, за пять месяцев текущего года налоговые поступления в доходной частибюджета страны составили 84,5%. Для сравнения – на конец 2020 года удельный вес налогов в госбюджете был заметно меньше-79,1%.

Среди регионов, которые своими результатами существенно превосходят общегосударственные показатели, – Днепропетровщина. За январь-май рост поступлений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 128,3%. В абсолютных цифрах Днепропетровский регион направил в бюджеты всех уровней (без учета единого взноса) 23, 538 млрд гривен. В том числе: в Госбюджет -11,239 млрд грн, в местные бюджеты региона – 12,299 млрд гривен.

"Что такое высокий сервис? Это когда вы не теряете время на очереди, чтобы подать отчетность или получить справку. Когда вам доступно объясняют все новации и изменения законодательства – и вы сразу можете их учесть",- пояснила Анна Чуб.

Она также сообщила, что количество налогоплательщиков, становящихся в регионе на учет, постоянно растет. По состоянию на 1 июня этого года на учете в органах налоговой службы региона зафиксировано более 256 тысяч налогоплательщиков – это больше показателя соответствующего периода прошлого года почти на 4 тысячи. Только в мае этого года на налоговый учет взято 304 юридических лица и 1 653 физлица-предпринимателя.

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