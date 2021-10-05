Главный санврач рассказал, есть ли план колоть украинцев третьей дозой вакцины от COVID-19

Санврач есть ли план колоть украинцев третьей дозой вакцины от COVID-19 / УНИАН

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но пока конкретного плана по поводу третьей, бустерной, дозы нет. Об этом в эфире программы "Завтрак з 1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, сейчас бустерную дозу вакцины украинцам вводить не будут. "На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", − сказал санитарный врач.

Кузин отметил, что украинцы не торопятся прививаться от коронавируса COVID-19, И это крайне негативная ситуация. По словам главного санврача, каждый день в Украине вакцинируют около 120 тысяч человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию. Впрочем, говорит чиновник, вакционнная пропускная способность украинской системы здравоохранения почти вдвое выше.

"Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей в пределах адаптивного карантина. Способность системы − 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", − подытожил Кузин.

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Напомним, ранее украинский ученый-биохимик, профессор и доктор биологических наук Сергей Комиссаренко говорил, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться в том случае, если в мире появятся новые мутировавшие варианты COVID-19.

По его словам, для эффективной борьбы с коронавирусом хотя бы 80% населения планеты должно быть иммунизировано двумя дозами вакцины.