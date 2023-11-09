"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

Родные перед похоронами обнаружили, что на самом деле им привезли тело не Романа, а другого бойца.

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Под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина/ коллаж: Главред, фото: Елена Кучмий "Суспільне Житомир"

В селе Дрыглив Житомирской области должны были состояться похороны погибшего украинского бойца Романа Богодвида. Но когда тело воина привезли домой, родные обнаружили, что в гробу лежит на самом деле не Роман, а другой погибший военный.

Родные открыли гроб перед самыми похоронами. После этого тело неизвестного Героя вернули в морг. В ТЦК объясняют, что ошибка могла произойти из-за человеческого фактора, сообщает "Суспільне".

Мама погибшего Романа Богодвида рассказала, что ее сын получил повестку 4 сентября. 6 сентября его отправили в Чернигов, где он пробыл около двух недель. Далее батальон Романа, в котором он был стрелком-санитаром, отправили на передовую.

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Перед своей гибелью мужчина звонил домой и предупреждал, что несколько дней может не быть на связи. А потом родные получили сообщение, что защитник погиб в результате попадания российской ракеты возле Богдановки в Бахмутском районе Донецкой области 28 сентября.

Родные открыли гроб, а там не Роман

Похороны павшего Героя должны были состояться 5 ноября. В этот день в Чудновском городском совете призвали горожан выходить на улицы, чтобы достойно встретить павшего воина, тело которого должны были привезти домой.

Гроб с защитником привезли в село Дрыглив, но когда родные открыли его, то обнаружили, что там было тело не их Романа. Первым гроб открыл брат защитника, и когда понял, что произошла ошибка, сообщил об этом всем остальным.

Мама Романа рассказывает, что был целый ряд явных признаков, что домой привезли не ее сына.

"У него щетина была светлой, с сединой, а у этого мужчины – черная. И ногти у моего сына были другие – круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына были волосы на груди. А у этого ребенка, который лежал в гробу, тело чистое, белое", – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы найти своего сына живым или мертвым.

Жена Романа говорит: когда ей передали вещи с передовой, которые якобы принадлежали ее мужу, она сразу заметила, что это не его вещи. Там был компас, цепочка и обручальное кольцо.

"Я посмотрела на них возле морга и сказала, что это вещи не моего мужа. Возможно, их нашли на поле боя и вот с этим человеком, что в гробу, привезли. Мне сказали, что это обручальное кольцо было на пальце моего мужа, но мы обручальные кольца никогда не носили, хотя и были женаты. Я отдала эти вещи в полицию – мне чужого не нужно", – сказала Лилия.

Также сестра Романа Алина рассказала, что на теле воина, которое им передали, не было шрама на лице. А у Романа еще с 14 лет, когда его покусала собака, остался шрам на лбу.

Воин Роман Богодвид/ Елена Кучмий "Суспільне Житомир"

Что говорят в ТЦК

В Житомирском территориальном центре комплектации и социальной поддержки прокомментировали ситуацию и отметили, что они не открывали гроб с погибшим бойцом, а только видели свидетельство о смерти.

"Уведомление пришло на него, понимаете. Фамилия, имя, дата, год рождения – всё совпадает", – рассказал комиссар Житомирского ТЦК Олег Клок.

По словам заместителя начальника по морально-психологическому обеспечению Житомирского ТЦК Александра Реца, мог сработать человеческий фактор. Чиновник отмечает, что передача тела для захоронения происходит согласно инструкции по организации захоронения военнослужащих. В этой инструкции четко прописано, кто за что отвечает.

Рец объяснил, что в такой ситуации тело, которое по ошибке привезли по ошибке, должны вернуть обратно в морг для хранения. А родные Романа должны написать заявление в полицию. Правоохранители откроют уголовное производство об исчезновении человека, и в рамках этого производства также будет проводиться ДНК-экспертиза.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский писатель Максим Петренко, воевавший в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года он был объявлен пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. 6 ноября экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.

Напомним, погиб военный, жену и дочь которого убила ракета РФ. Юрий Глодан из Одессы ушел на фронт после того, как его жену Валерию и 3-месячную дочь Киру убила ракета оккупантов. В результате удара захватчиков по военным Юрий погиб.

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