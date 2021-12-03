Google назвал Софию Киевскую "штабом талибана"

София Киевская "стала" "штабом талибана" / Соцсети

Компания Google отправила письмо в Национальный заповедник "София Киевская", расположенный в Киеве и в графе "адресат" указала "штаб Талибана"

В бумажном конверте, который, к слову, пришел по адресу заповедника на улице Владимирской, была специальная ссылка и код подтверждения для получения доступа к сервисам Google для бизнеса, определенного как "штаб Талибана".

"Честно, только к ученым и бухгалтерии не заглянул. Сам иногда в чем-то их подозреваю", написал первый заместитель директора заповедника Вадим Кириленко на своей странице в Facebook, и иронически отметил, что полдня искал на территории заповедника указанный в адресе штаб, но так его и не нашел.

Напомним, ранее международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попал в эпицентр скандала после того, как в Сети появилась реклама перевозок пассажиров с картой без Крыма в составе Украины. В компании говорят об ошибке, и выясняют, откуда взялась реклама.

Также ранее компания JBL Ukraine в июле опубликовала опрос, в котором карта Украины была не только без оккупированного Россией Крыма, но и без захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Позже в JBL извинились и заявили о проведении служебного расследования.