"Горит все": Буданов рассказал о "чудо-оружии" России на фронте в Украине

На поле боя в Украине сгорело большое количество российских танков Т-90, а хваленый танк Т-14 "Армата" РФ так и не отправила на фронт.

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Кирилл Буданов рассказал, отправила ли РФ на фронт танк Т-14 "Армата" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор Россия не создала никакого чудо-оружия, а танк Т-14 "Армата", который так расхваливала российская пропаганда, ни разу не применили на поле боя в Украине.

"Т-14 "Армата"? Никакого применения этой техники так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров "Бумеранг". Их остатки можно увидеть здесь, они все сгорели", — сказал Буданов на форуме Ялтинская Европейская стратегия 11 сентября.

Глава военной разведки добавил, что на поле боя в Украине сгорело большое количество российских танков Т-90, а хваленый танк Т-14 "Армата" РФ так и не отправила на фронт.

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"Думаю, что Т-14, когда (россияне – ред.) поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт", – добавил Буданов.

"Горит все на самом деле. Чудо-оружия так и не создали", — добавил глава ГУР.

Как сообщал Главред, ранее Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил глава ГУР.

Также он заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится и после наступления холодов. Однако после наступления холодов украинским военным станет труднее продвигаться вперед.

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