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Горка бесхозная, денег не дадут: в Харькове женщина разбилась, катаясь в лыжном комплексе

21 января 2022, 10:35
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Родственники уже потратили на лекарства более 10 тысяч гривен. А администрация лыжного комплекса не принимает претензии и не выходит на связь.

В Харькове женщина разбилась, катаясь в лыжном комплексе/ УНИАН

В Харькове 45-летняя женщина получила черепно-мозговую травму при спуске на тюбинге в частном лыжном комплексе. Об этом сообщает портал ТСН.

Как говорят свидетели, она не справилась с управлением, отлетела в сугроб и ударилась головой. Пока люди звали на помощь, с трассы на пострадавшую рухнул еще один мужчина на надувных санках. Женщина сейчас находится в реанимации в коме. Но медики пока не дают никаких прогнозов – тем более обнадеживающих.

Родственники уже потратили на лекарства более 10 тысяч гривен. Надеялись, что компенсацию заплатит лыжный комплекс. Но его администрация на связь не выходит. Горка, по которой спускалась потерпевшая, по документам, не принадлежит вообще никому. И именно поэтому претензии ее родственников не принимают. А на входе в комплекс даже есть отдельная памятка для посетителей, что люди катаются здесь на свой страх и риск ‒ администрация ответственности не несет.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту инцидента.

Читайте такжеЧерепно-мозговая травма и расшатанные зубы: в Ровно избили фельдшера скорой, который приехал на вызов

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Напомним, ранее в Ровно фельдшера скорой помощи избил дебошир в кафе, куда медик приехал на вызов.

Медик прибыл для оказания медицинской помощи посетителю кафе, которому стало плохо.

Когда пациента стали выводить из заведения, другой клиент внезапно начал приставать к бригаде. Сначала он засыпал их ругательствами, а потом пустил в ход кулаки.

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