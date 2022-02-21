"Говорите прямо": глава разведки РФ Нарышкин "поплыл" под натиском Путина из-за "ЛДНР"

Глава СВР Сергей Нарышкин / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вынудил главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина заявить о готовности признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

В ходе заседания выступали все участники Совбеза РФ. В свой речи Сергей Нарышкин неуверенно высказался о возможности признания Россией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Путин перебил его и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР.

"Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной - ред.) или признавать независимость", - сказал Путин.

Нарышкин несколько раз запинался и потом заявил, что выступает за признание независимости "ЛДНР".

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"Я поддержу предложение о признании…", - начал говорить он, но Путин его перебил: "Поддержу или поддерживаю, говорите прямо".

После этого Нарышкин уже более уверенным голосом сказал: "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации".

Путин его поправил, что Совбез РФ не обсуждает включение в состав России "ЛДНР", а речь идет о признании их "независимости".

"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил после этого Нарышкин.

Заседание совбеза России

21 февраля президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности России. Заседание касается обострения ситуации вокруг Украины.

Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. С таким предложением выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

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