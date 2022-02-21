"Говорите прямо": глава разведки РФ Нарышкин "поплыл" под натиском Путина из-за "ЛДНР"

Путин перебил и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР.
Президент России Владимир Путин вынудил главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина заявить о готовности признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
В ходе заседания выступали все участники Совбеза РФ. В свой речи Сергей Нарышкин неуверенно высказался о возможности признания Россией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Путин перебил его и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР.
"Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной - ред.) или признавать независимость", - сказал Путин.
Нарышкин несколько раз запинался и потом заявил, что выступает за признание независимости "ЛДНР".
"Я поддержу предложение о признании…", - начал говорить он, но Путин его перебил: "Поддержу или поддерживаю, говорите прямо".
После этого Нарышкин уже более уверенным голосом сказал: "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской "народных республик" в состав Российской Федерации".
Путин его поправил, что Совбез РФ не обсуждает включение в состав России "ЛДНР", а речь идет о признании их "независимости".
"Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости", - заявил после этого Нарышкин.
Заседание совбеза России
21 февраля президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности России. Заседание касается обострения ситуации вокруг Украины.
Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. С таким предложением выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
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