Группа компаний GIR сохранила специалистов и продолжит работу во Львове

General Investment Resources

Украинская группа компаний GIR (General Investment Resources), в собственности и управлении которой находятся четыре крупных огнеупорных завода, будет перерегистрирована во Львове.

В компании сообщают, что им удалось вывезти специалистов, что позволит в дальнейшем возобновить производство.

"К сожалению, уникальный производитель и ведущий экспортер в области огнеупоров сейчас лишен возможности заниматься производством и операционной деятельностью. Заводы, входящие в группу компаний GIR, уже в первые недели крупномасштабного вторжения рф оказались в оккупации и частично или полностью разрушены. Это большой удар по многим отраслям промышленности, - комментирует Гурам Немсадзе, председатель наблюдательного совета GIR. - Но мы точно не собираемся останавливаться, ведь мы сохранили людей, их экспертизу, а заводские конструкции воссоздать не сложно".

На западе страны будут перерегистрированы предприятия из Донецкой и Днепропетровской областей. Всего в собственности компании находятся: Красногоровский огнеупорный завод, Красноармейский динасовый завод, Дружковский огнеупорный завод, Великоанадольский огнеупорный комбинат.

До начала полномасштабной агрессии они выпускали огнеупорную продукцию для всех отраслей промышленности, где используются высокие температуры.

Переезд позволит сохранить людей, связи, возможность работать и развивать экономику Украины.