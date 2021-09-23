Группа Метинвест уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль

Метинвест / metinvestholding.com

В 2021 году с января по июнь горно-металлургическая группа Метинвест уплатила в бюджет 500 млн долларов налога на прибыль.

Как сообщают в Метинвесте, инвестиции в производство за этот период составили рекордные 620 млн долларов.

Также группа Метинвест запланировала на 2022–2024 годы активную фазу строительства нового прокатного цеха на площадке Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММКИ). Инвестиции в первый этап строительства, который, как ожидается, будет завершен к концу 2024 года, превысят 800 млн долларов.

В компании сообщили, что сейчас идет подготовка площадки для строительства нового здания цеха холодной прокатки, где будут размещены основные агрегаты.

В 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 миллиона тонн в год высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. В металлургии эта продукция классифицируется как продукт с высокой добавленной стоимостью.

Отмечается, что строительство цеха на площадке ММКИ – это продолжение масштабной программы модернизации производства проката на метпредприятии.

По данным Метинвеста, полностью строительство планируется завершить в 2028 году. Также компания изучает возможность строительства проекта зеленой металлургии в ближайшие 10 лет.