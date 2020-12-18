Харьков без мэра: в ЦИК предупредили о проблемах с выборами после смерти Кернеса

Вопрос проведения новых выборов в Харькове могут затянуть, подчеркнул Юрий Мирошниченко.
Член Центральной избирательной комиссии Юрий Мирошниченко рассказал о ситуации, сложившейся после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, за затягивание назначения выборов мэра Харькова не будет никаких санкций.
В то же время он напомнил о предусмотренных законом и Избирательным кодексом требованиях, в рамках которых должны поступить обращения в Верховную Раду для назначения внеочередных выборов мэра Харькова.
"Это политический вопрос, который может быть затянут, и за это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни к тем, кто должен делать такие представления", — сказал он.
В то же время член ЦИК предупредил, что внеочередные выборы мэра Харькова потребуют значительных финансовых ресурсов в десятки миллионов гривен.
"Выборы – процедура, без которой не может быть реализована местная власть, которая выбирается на определенный период. В бюджете нужны соответствующие средства", — добавил Мирошниченко.
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Смерть Геннадия Кернеса:
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- Планируется, что похороны могут состояться на следующей неделе.
- Отпевание Кернеса состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания – в оперном театре.
- В Харькове в связи со смертью городского головы объявлен траур.