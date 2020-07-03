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В Умани не хотят принимать паломников-хасидов из-за пандемии Covid-19

Руководство города беспокоится, что иностранцы могут спровоцировать вспышку коронавируса.

3 июля 2020, 18:21
Хасиды, Умань
Умань не хочет в 2020 году принимать паломников / УНИАН

В Умани Черкасской области мэр Александр Цебрий выступил против ежегодного приезда паломников-хасидов на празднование Рош-га-Шана осенью нынешнего года по причине пандемии Covid-19.

"Каждый год в Умань на празднование Рош-га-Шана приезжает около 30 тыс. паломников. Но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу с вами жизнь ... Очень сложная ситуация в мире и в Украине. В городе Умань она управляемая ... Но приезд большого количества иностранцев из разных стран может вызвать вспышку коронавируса в нашем городе", - сказал руководитель города в видеообращении в Facebook.

Читайте такжеТихий убийца коронавируса: ученые сделали неожиданное открытиеЦебрий отметил, что крайне сложно паломников, которые планируют осенью посетить Умань, заставить сделать тест на коронавирус и привезти соответствующую справку. Также, подчеркнул мэр, маловероятно, что гости будут проходить двухнедельную самоизоляцию по приезду и соблюдать все требования адаптивного карантина.

"Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь. В сложившейся ситуации на сегодняшний день, я против приезда паломников в Умань в этом году", - подчеркнул городской голова.

Мэр акцентировал, что хочет по данному вопросу услышать мнение жителей Умани. Он предложил оставлять комментарии в соцсети, а также сделала в Facebook голосование.

Как ранее сообщалось, в Умани коронавирус обнаружили у шестимесячного малыша. Ребенка сразу доставили в инфекционную больницу.

Напомним, в Украине эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В данных областях намерены ужесточить карантин.

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