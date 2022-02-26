"Мы стоим, мы - живые": над Херсоном висит украинский флаг, звучит гимн Украины

Вчера в бомбоубежищах города родились два мальчика. Роды прошли успешно. И младенцы, и мамы здоровы, рассказал Мэр Херсона Игорь Колыхаев.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что над городом висит украинский флаг. Об этом он написал в Facebook утром 26 февраля.
По его словам, в Херсоне уже курсируют троллейбусы и по чуть-чуть начали убирать город.
"Сообщение о "воде по часам" - фейк, водоснабжение для горожан работает в обычном режиме", - написал Колыхаев.
Кроме этого, вчера в бомбоубежищах города родились два мальчика.
"Роды прошли успешно, младенцы и мамы здоровы", - рассказал мэр Херсона.
Местный житель опубликовал видео из центра города. Над ОГА висит флаг Украины, звучит украинский гимн.
Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации в Украине по состоянию на утро 26 февраля. По его словам, ночь была тяжелой, но оккупанты не смогли добиться никакого тактически-оперативного преимущества над Вооруженными силами Украины.
После ночи ожесточенных боев украинские военные из 40-й бригады отбили Васильков под Киевом.
Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины отразила атаки российских оккупантов на Николаев.