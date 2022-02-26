"Мы стоим, мы - живые": над Херсоном висит украинский флаг, звучит гимн Украины

Флаг Украины развевается над Херсоном / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что над городом висит украинский флаг. Об этом он написал в Facebook утром 26 февраля.

По его словам, в Херсоне уже курсируют троллейбусы и по чуть-чуть начали убирать город.

"Сообщение о "воде по часам" - фейк, водоснабжение для горожан работает в обычном режиме", - написал Колыхаев.

Кроме этого, вчера в бомбоубежищах города родились два мальчика.

"Роды прошли успешно, младенцы и мамы здоровы", - рассказал мэр Херсона.

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Местный житель опубликовал видео из центра города. Над ОГА висит флаг Украины, звучит украинский гимн.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ситуации в Украине по состоянию на утро 26 февраля. По его словам, ночь была тяжелой, но оккупанты не смогли добиться никакого тактически-оперативного преимущества над Вооруженными силами Украины.

После ночи ожесточенных боев украинские военные из 40-й бригады отбили Васильков под Киевом.

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины отразила атаки российских оккупантов на Николаев.