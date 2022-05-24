"Хочу в Украину": на оккупированной Херсонщине пенсионер отшил пропагандистов РФ

Пенсионер высказал в лицо рашистам все, что он о них думает.
На временно оккупированных территориях Украины местные жители уже почувствовали, что значит жить под российским сапогом. Настроения людей даже пенсионного возраста не сломил террор рашистов.
При этом смелость украинцев, находящихся в оккупации – поражает. Они не боятся в лицо путинистам говорить правду.
Съемочная группа пропагандистов РФ снимала сюжет на Херсонщине и попросила комментарий местного жителя.
В свою очередь пенсионер высказал в лицо рашистам все, что он о них думает.
"Вы захватили эту территорию. На каком основании? Я сам россиянин, родился в Якутии. Чего я хочу? Я хочу жить в Украине", – заявил пенсионер.
Ранее сообщалось о том, что тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из населенных пунктов Херсонской области, находящихся под российской оккупацией, в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают захватчики.
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