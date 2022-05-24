"Хочу в Украину": на оккупированной Херсонщине пенсионер отшил пропагандистов РФ

Пенсионер поставил на место пропагандистов РФ / Скриншот

На временно оккупированных территориях Украины местные жители уже почувствовали, что значит жить под российским сапогом. Настроения людей даже пенсионного возраста не сломил террор рашистов.

При этом смелость украинцев, находящихся в оккупации – поражает. Они не боятся в лицо путинистам говорить правду.

Съемочная группа пропагандистов РФ снимала сюжет на Херсонщине и попросила комментарий местного жителя.

В свою очередь пенсионер высказал в лицо рашистам все, что он о них думает.

"Вы захватили эту территорию. На каком основании? Я сам россиянин, родился в Якутии. Чего я хочу? Я хочу жить в Украине", – заявил пенсионер.

Ранее сообщалось о том, что тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из населенных пунктов Херсонской области, находящихся под российской оккупацией, в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают захватчики.

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